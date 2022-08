Slot heeft nog even tijd nodig om van nieuw Feyenoord machine te maken

Premium Voetbal

Virgil Misidjan laat zich leiden door zijn vriendin én Arjen Robben

Met zijn snelheid en passeerbewegingen is Virgil Misidjan een heerlijke speler om naar te kijken, maar het rendement laat nog wel eens te wensen over. Daarvoor krijgt de buitenspeler van FC Twente dan thuis de wind van voren van zijn vriendin. Die kon ditmaal tevreden zijn, want bij de zeer overtuig...