Depay met hattrick beslissend voor Lyon

Na bijna een kwartier zette Aurélien Scheidler Dijon op voorsprong. Halverwege leidde Lyon echter met 3-1. Aanvoerder Depay zorgde in de 39e minuut voor de 1-1 door een strafschop te benutten, vervolgens schoot Wesley Lautoa in eigen doel na een prachtige 'assist' van Depay en amper een minuut later scoorde de oud-PSV'er opnieuw zelf. Na ruim een uur liep Lyon verder uit, toen Depay wederom succesvol was uit een penalty. Kenny Tete viel 20 minuten voor tijd in bij Lyon.

Lyon bereikte onlangs nog de halve finales van de Champions League, waarin het verloor van Bayern München. Daarvoor had de Franse club verrassend Juventus en Manchester City uitgeschakeld.