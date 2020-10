Daniel Ricciardo: ‘Max Verstappen deed niets vreemds of unieks’

Ricciardo stapte vorig jaar over van Red Bull naar Renault. Vanaf komend seizoen rijdt de Australiër voor McLaren. ,,Het verschil met zijn teamgenoten ligt niet aan de set-up van zijn auto. Ik kon daar ook mee rijden, maar het verschil was niet enorm”, stelt Ricciardo in een interview met het Franse L’Équipe. ,,Max deed niets vreemds of unieks. Misschien is de Red Bull tegenwoordig iets moeilijker te besturen. Ik kan niets anders zeggen dan dat Max een uitstekende coureur is. Hij hoort echt bij de besten.”

"Ik had die wedstrijd natuurlijk graag uit willen rijden"

De 31-jarige Ricciardo kon Verstappen nog weleens verslaan, naar eigen zeggen omdat hij vertrouwen had in zichzelf. Toch legde ook hij het zeker in zijn laatste Red Bull-jaar (2018) veelvuldig af tegen de Nederlander. ,,We moeten Max niet onderschatten. Hij is zo goed. Het is niet gemakkelijk voor jonge coureurs als Pierre of Alex. Mentaal moet je behoorlijk veerkrachtig zijn om tegen Max te rijden.”

Verstappen en Daniel Ricciardo eind 2018 vlak voor de laatste race van de Australiër in dienst van Red Bull. Ⓒ ANP/HH

Verstappen en Ricciardo hebben nog steeds een uitstekende band. Ricciardo moet lachen als hem wordt gevraagd naar de Grand Prix van Mexico in 2018, toen hij zijn teamgenoot zijn eerste pole position afsnoepte. Een dag later won een getergde Verstappen de race wel.

’Alles was tegen mij’

,,Ik had die wedstrijd natuurlijk graag uit willen rijden”, aldus Ricciardo, die kampte met problemen met de koppeling. ,,Maar het is de meest verrassende pole uit mijn loopbaan geweest. Max domineerde alle trainingen, had het jaar ervoor de race ook al gewonnen en ik had er nog nooit goede resultaten behaald. En daarbij was ook bekend dat ik Red Bull zou verlaten, dus alles was tegen mij. Die pole was eigenlijk puur geluk.”