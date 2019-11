Verheijen: zesde oud-schaatser als chef de mission voor Winterspelen

Carl Verheijen, Chef de Mission van TealNL voor Olympische Spelen 2022. Ⓒ NOC*NSF

AMSTERDAM - Met Carl Verheijen is er voor de achtste keer in de geschiedenis een oud-schaatser benoemd tot chef de mission van TeamNL voor de Olympische Winterspelen. De 44-jarige Hagenaar, in 2010 zelf deelnemer aan de Spelen van Vancouver waar hij twee bronzen medailles veroverde, treedt in de voetsporen van onder anderen zijn vader Eddy Verheijen.