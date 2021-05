Deal rond: Milan van Ewijk (ADO) kiest ’Dumfries-route’ naar SC Heerenveen

De carrière van Van Ewijk zit in een stroomversnelling. De back had tevens vele opties in het buitenland, maar kiest voor de geleidelijke weg via de Nederlandse subtop. De Dumfries-route. Want net als PSV-captain en international Denzel Dumfries, kwam Van Ewijk pas vanaf zijn 18e over uit het amateurvoetbal. In de zomer van 2019 maakte hij van tweededivisionist Excelsior Maassluis de overstap naar ADO Den Haag. Dumfries groeide via Sparta en SC Heerenveen uit tot aanvoerder bij PSV en Oranje-international.

Er kwam schot in de transfer, omdat ADO het geld dat het ontvangt keihard nodig heeft om alles en iedereen te kunnen blijven betalen. ADO is inmiddels een gedoodverfd degradatiekandidaat in de Eredivisie, al pakte het met de winst op Feyenoord afgelopen weekend (3-2) mogelijk een laatste reddingsboei. Van Ewijk zal een eventuele gang naar de Keuken Kampioen Divisie in ieder geval niet meemaken. De back, vorig seizoen in de winterstop nog verhuurd aan SC Cambuur, keert terug in Friesland en mag al snel een nieuwe stap in zijn nog prille profloopbaan zetten.