Hoe nu verder bij Jumbo-Visma? ’Zie je maar weer eens op te laden’

Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin en Primoz Roglic (vlnr) hebben zich uitgesproken in een conference call met de directie van Jumbo-Visma. Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Jumbo-Visma heeft na de Italiaanse voorjaarskoersen ook Parijs-Nice geschrapt, omdat de ploeg onvoldoende of geen antwoorden kreeg van UCI en ASO op prangende vragen die te maken hebben met de coronavirus-crisis. „Er is weer gebleken dat de verschillende instanties en ploegen niet gezamenlijk kunnen optrekken in zo’n situatie. Heel teleurstellend”, vindt sportief directeur Merijn Zeeman.