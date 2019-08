Korfbal wordt kleurrijk: Suriname kanshebber voor WK-medaille

Gerald van Dijk (r) in actie tijdens de tweede WK-wedstrijd tegen China. Suriname weet de eerste twee duels in Durban te winnen. Ⓒ Marco Spelten

AMSTERDAM - Suriname is bij het WK korfbal in het Zuid-Afrikaanse Durban niet alleen een opvallende debutant, maar ook een serieuze medaillekandidaat. Dat blijkt ook uit een gesprek met aanvoerder en initiatiefnemer Gerald van Dijk, die ondanks zijn 36 jaar komend seizoen weer voor het Amsterdamse Blauw-Wit in de Korfbal League zal uitkomen.