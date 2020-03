F1-baas Carey verwacht snel duidelijkheid over verdere verloop Formule 1-seizoen

Carey was afgelopen week nog in Vietnam en vloog vervolgens door naar Melbourne, waar de eerste race van het seizoen op vrijdag definitief werd geannuleerd. ,,We zijn nu alleen bezig met de problemen hier. De komende dagen zal er duidelijkheid komen over de volgende races”, aldus de Amerikaan. Hij wilde ook niet ingaan op de mogelijke situatie dat het seizoen pas in juni van start gaat.

Het team van McLaren maakte vrijdag bekend dat, naast het teamlid dat besmet is met het coronavirus, er nog eens veertien teamleden voor veertien dagen in quarantaine zijn geplaatst. ,,Dit is een heel vloeibare situatie, die snel kan veranderen”, aldus Carey, die zijn handen in onschuld wast om überhaupt naar Australië af te reizen met het Formule 1-circus. ,,Vier dagen geleden zag de wereld er heel anders uit. Niet alleen hier, maar ook in de Verenigde Staten bijvoorbeeld.”

Carey zegt dat er verschillen van mening waren, maar dat alle partijen uiteindelijk instemden met het besluit om de openingsrace in Melbourne te annuleren. Wereldkampioen Lewis Hamilton zei donderdag nog dat het geld regeerde. ,,Maar als cash echt king was, hadden we deze beslissing vandaag niet genomen.”

Bekijk ook: Streep door Grand Prix van Australië vanwege corona