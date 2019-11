Frenkie de Jong onderuit met FC Barcelona

De ploeg van trainer Ernesto Valverde speelde gemakzuchtig in Valencia, maar kwam voor rust nog wel op voorsprong. Nelson Semedo werd binnen de zestienmeter over de knie gelegd, waarna leidsman Alejandro Jose Hernandez niets anders kon dan de bal op de stip leggen. Lionel Messi besloot in de 38e minuut de penalty de bal in de kruising te mikken: 0-1. Valverde moest daarna wel de eerste tegenvaller incasseren: Luis Suarez moest geblesseerd het veld ruimen. Carles Perez was zijn vervanger.

Na rust kon het matig spelende FC Barcelona de voorsprong niet vergroten. Sterker nog: binnen acht minuten werd de wedstrijd compleet uit handen gegeven. De Ctalaanse ploeg werd overlopen en moest drie (!) treffers incasseren. Jose Campana, Borja Mayoral en Nemanja Radoja troffen doel: 3-1.

Messi dacht nog de aansluitingstreffer te maken vervolgens, maar de goal werd (terecht) afgekeurd na buitenspel van Antoine Griezmann. Het mocht allemaal niet meer baten, want De Jong en co konden het tij niet meer keren. Door de nederlaag blijft Barrcelona wel bovenaan, maar Real Madrid kan bij een zege zaterdagavond (21.00 uur) de koppositie in La Liga overnemen.