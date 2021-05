Video: Pep Guardiola laat zich gaan op titelfeestje Manchester City

De manager van Manchester City werd gefilmd op het Premier League titelfeestje terwijl Guardiola Don’t Look Back In Anger, een wereldhit van Oasis, uit volle borst meezong en zichtbaar genoot van een dampende sigaar.

Afgelopen week werd City voor de zevende keer landskampioen in Engeland. Het was de tweede prijs van 2021 nadat The Citizens eerder de League Cup al hadden veroverd.

De ploeg van Guardiola kan het seizoen nog mooier maken door op 29 mei Chelsea te verslaan in de finale van de Champions League. Het is dé grote prijs die nog ontbreekt in de prijzenkast van de club.

Het is nu de vraag aan welke geneugten Guardiola zich te buiten zal gaan als City inderdaad de Champions League weet te pakken.