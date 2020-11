Dijbeenblessure houdt Ibrahimovic zeker 10 dagen aan de kant

De 39-jarige Zweed, die in een uitstekende vorm verkeert, mist daardoor in elk geval de uitwedstrijd donderdag tegen Lille in de Europa League en de competitiewedstrijd tegen Fiorentina. Ook het duel met Celtic in de Europa League op 3 december komt waarschijnlijk nog te vroeg voor hem.

Ibrahimovic blonk zondagavond uit in de gewonnen uitwedstrijd tegen Napoli (1-3). Hij scoorde twee keer en bracht daarmee zijn competitietotaal op tien treffers. Vlak voor het eindsignaal moest de oud-Ajacied echter met een blessure van het veld.

Nader onderzoek in de komende rustperiode moet uitwijzen of Ibrahimovic wellicht nog langer dan anderhalve week aan de kant dient te blijven.