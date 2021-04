Nieuw drama voor Ajacied Sean Klaiber

Zondag wacht Ajax namelijk de bekerfinale met Vitesse. "Het wordt wel heel kort dag", zei trainer Erik ten Hag.

Klaiber werd al na 22 minuten gewisseld, vermoedelijk met een hamstringblessure. Ten Hag sluit niet uit dat Noussair Mazraoui zondag zijn rentree in zijn selectie maakt. De rechtsback liep op 13 februari een oogblessure op tijdens een uitduel met Heracles Almelo. "Hij zal niet beginnen, maar misschien zit hij er wel weer bij."

Mocht Klaiber daadwerkelijk niet in actie kunnen komen dan is het al de derde keer dat hij een eindstrijd van de KNVB-beker om uiteenlopende redenen aan zich voorbij moet laten gaan.

In 2016, toen Klaiber nog voor FC Utrecht speelde, miste hij de finale met Feyenoord (2-1 nederlaag) vanwege een liesblessure. Vorig jaar liep hij in dienst van de domstedelingen in de gewonnen halve finale tegen Ajax een gele kaart en een schorsing op.

De eindstrijd van vorig jaar, die net als in 2016 tussen Feyenoord en FC Utrecht zou gaan, werd overigens niet gespeeld. Door zowel de competitie als het bekertoernooi ging vanwege de coronacrisis een streep.

Devyne Rensch

Ten Hag had verder goed nieuws over Devyne Rensch, die zondag uitviel tegen RKC Waalwijk en het uitduel met AS Roma miste vanwege een schorsing. "Hij traint weer voluit mee. We rekenen op hem."