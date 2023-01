Djokovic schiet vol na trainingspartij in uitverkocht stadion Melbourne

„Heel erg bedankt. Ik ben een beetje emotioneel op dit moment, moet ik bekennen. Ik heb er erg naar uitgekeken om terug te keren op deze baan. Hier heb ik de mooiste herinneringen aan uit mijn carrière”, zei de Serviër na het betreden van het stadion. In totaal waren 15.000 mensen afgekomen op het duel tussen de negenvoudig winnaar van de Australian Open en de beste tennisser van Australië. De opbrengst van de kaartverkoop gaat naar een goed doel.

Het was in de aanloop naar het tennisseizoen de vraag hoe de ongevaccineerde Djokovic zou worden verwelkomd in Australië. Zijn uitzetting van vorig jaar, toen er een vaccinatieverplichting gold, leidde tot verdeeldheid in het land. Vorige week kreeg de Serviër in Adelaide echter een warm welkom.

Djokovic en Kyrgios hadden jarenlang een moeizame relatie, maar inmiddels kunnen ze een stuk beter met elkaar overweg. De twee proostten met elkaar op de baan en er was ook tijd voor vriendelijke onderonsjes. Kyrgios won de eerste, ingekorte set met 4-3, Djokovic de tweede met 4-2.

Woensdag beëindigde Djokovic een trainingswedstrijd tegen de Rus Daniil Medvedev nog voortijdig. Dat deed hij uit voorzorg na klachten aan zijn linkerbeen, overgehouden aan het toernooi van Adelaide.

De Australian Open gaat maandag van start. Djokovic begint de jacht op zijn tiende Australian Open-titel met een wedstrijd tegen de Spanjaard Roberto Carballés Baena.

