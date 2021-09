’Vliegende’ Pierre Gasly kijkt uit naar terugkeer op heilige grond

Gasly is sowieso prima op dreef sinds hij halverwege 2019 werd teruggezet naar AlphaTauri, het kleine broertje van Red Bull. Hoewel hij sindsdien met een mindere auto rijdt, presteert de Fransman een stuk beter dan toen hij nog teamgenoot van Max Verstappen was. Zo behaalde hij sindsdien twee podiumplaatsen plus een overwinning op Monza.

Komend weekeinde keert de Formule 1 terug op de voor Gasly heilige Italiaanse grond. De puntenteller van de 25-jarige coureur uit Rouen staat inmiddels op 66. Als hij in Monza minstens negen punten pakt, heeft hij zijn totaal van 2020 al verbeterd. „Ik kijk ernaar uit om terug te keren in Italië. We hebben dit weekeinde alles uit onze auto gehaald. Het wordt interessant om te zien wat we in Italië kunnen doen. Na vorig jaar zijn de verwachtingen natuurlijk hooggespannen.”