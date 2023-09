Andries Noppert verlengt contract bij Heerenveen

VRIJDAG 1 SEPTEMBER

Noppert verlengt contract bij sc Heerenveen

22.01 uur: Andries Noppert blijft de komende jaren het doel van sc Heerenveen verdedigen. De keeper heeft zijn contract bij de Friese club verlengd tot medio 2027.

Na zijn sterke optreden bij het WK in Qatar als doelman van het Nederlands elftal was er veel belangstelling voor Noppert. Maar hij blijft sc Heerenveen toch trouw. „Ik heb nooit een geheim gemaakt van mijn ambities, maar iedereen weet dat ik hier ook speel bij de club van mijn dromen”, zegt Noppert. „De juiste stap is deze zomer niet voorbijgekomen en dus verleng ik mijn contract nu met trots. De club wil langdurig met mij door en dat zie ik als een mooi compliment. Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is over mijn toekomst en kijk ernaar uit om dit seizoen weer maximaal te presteren.”

Algemeen directeur Ferry de Haan is blij dat Noppert bij sc Heerenveen blijft, na wat hij vorig seizoen heeft meegemaakt. „Met zijn kwaliteit is hij een bepalende speler voor het elftal en daarnaast is hij als echte Fries en international ook een geweldig uithangbord voor sc Heerenveen”, zegt De Haan.

Romaric Yapi vertrekt bij Vitesse

21.45 uur: Romaric Yapi vertrekt bij Vitesse. De Franse voetballer heeft een contract tot medio 2026 getekend bij SC Bastia in zijn thuisland.

De 23-jarige Yapi was bezig aan zijn derde seizoen bij Vitesse. De in Évry geboren Fransman kwam in seizoen 2021-2022 over van Brighton & Hove Albion. Na twee jaar heeft hij 35 officiële duels voor de Arnhemmers gespeeld, veelal als invaller.

„De afgelopen twee seizoenen waren geweldig bij deze prachtige club”, zegt Yapi. „Het ging misschien niet altijd gepaard met goede resultaten of in mijn geval speeltijd, maar ik had dit voor geen goud willen missen.”

Manchester United haalt Evans terug en huurt Reguilón

19.26 uur: Manchester United heeft de achterhoede op de laatste dag van de transfermarkt met twee spelers versterkt. De club van coach Erik ten Hag haalde verdediger Jonny Evans terug. De 35-jarige Noord-Ier begon in de jeugdopleiding van United en debuteerde in 2007 in het eerste elftal. Hij bleef tot 2015 bij de club, maar werd in die periode ook uitgeleend aan Antwerp en Sunderland. Evans trainde in de voorbereiding op dit seizoen al mee en maakte indruk op Ten Hag. Hij maakt de overstap van Leicester City en tekent een contract voor een jaar.

„Ik ben ontzettend blij om terug te zijn bij Manchester United. Ik heb mij hier altijd thuis gevoeld”, aldus Evans.

Ten Hag zag Luke Shaw met een blessure wegvallen en kan ook nog niet beschikken over de Nederlandse back Tyrell Malacia, die vorig seizoen een blessure opliep. Mede daarom is naast Evans ook de Spaanse verdediger Sergio Reguilón voor een seizoen gehuurd van Tottenham Hotspur.

„Ik heb met de coach gepraat en ik weet wat hij van mij nodig heeft. Ik ben er klaar voor om het team te helpen”, aldus de 26-jarige Reguilón. „Ik ga alles geven voor Manchester United en wil de ploeg mijn kwaliteiten laten zien.”

Reguilón doorliep de jeugdopleiding bij Real Madrid. Hij staat sinds 2020 onder contract bij de Spurs. Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan Atlético Madrid.

FC Volendam huurt broertje Taylor Booth

18.15 uur: FC Volendam heeft zich versterkt met Zach Booth, een jongere broer van FC Utrecht-speler Taylor Booth. De 19-jarige middenvelder wordt voor een seizoen gehuurd van Leicester City. In 2020 werd hij door de Engelse club overgenomen van Real Salt Lake. De jongste Booth wacht nog op een debuut in de hoofdmacht bij zijn Engelse werkgever.

Sevilla ontbindt contract van Idrissi

17.56 uur: Sevilla heeft het contract van Oussama Idrissi ontbonden. De buitenspeler is nu transfervrij en kan op zoek naar een andere club.

De 27-jarige Idrissi verliet drie jaar geleden AZ voor Sevilla, maar kon nooit overtuigen bij de Spaanse club. Sevilla verhuurde hem aan Ajax, Cádiz en Feyenoord. Met de club uit Rotterdam werd hij afgelopen seizoen kampioen.

Feyenoord onderzocht de afgelopen maand of het Idrissi weer kon huren. Het kwam echter niet tot een akkoord. De aanvaller stond ook in de belangstelling van Damac FC uit Saudi-Arabië.

NEC huurt aanvaller Tibidi van het Franse Troyes

17.03 uur: De Franse aanvaller Alexis Tibidi speelt de rest van het seizoen voor NEC. De club uit Nijmegen huurt de 19-jarige aanvaller van het Franse Troyes.

„Alexis is een voorhoedespeler en het type dat we graag nog aan onze selectie wilden toevoegen. Hij staat al geruime tijd op onze scoutingslijsten en nu deed de mogelijkheid zich voor om hem te halen. Alexis komt het best tot zijn recht aan de linkerkant, maar is op meerdere posities inzetbaar. We zijn blij dat hij in Nijmegen is”, aldus technisch directeur Carlos Aalbers.

Tibidi wil er bij NEC een mooi seizoen van maken. „NEC is een club met een rijke historie, waar in het verleden al veel aanvallers een stap naar een grote competitie hebben gemaakt. Ik denk dan ook dat dit een club is waar ik de volgende stappen in mijn ontwikkeling kan zetten. Ik kijk ernaar uit om wedstrijden voor NEC te gaan spelen.”

Fati op huurbasis van Barcelona naar Brighton

15.27 uur: Aanvaller Ansu Fati komt de rest van het seizoen in actie voor de Engelse club Brighton & Hove Albion. De 20-jarige Fati komt op huurbasis over van FC Barcelona. Er is geen optie voor een permanente transfer, zo maakten beide clubs bekend. Bij Brighton wordt hij ploeggenoot van Joël Veltman, doelman Bart Verbruggen en Jan Paul van Hecke.

Fati kwam in 2012 bij de jeugdacademie van Barcelona terecht en doorliep de jeugdopleiding bij de Catalaanse club voordat hij aan het begin van het seizoen 2020-2021 bij de hoofdmacht kwam.

In 112 wedstrijden voor Barcelona maakte Fati 29 doelpunten. Hij kwam ook negen keer uit voor de Spaanse nationale ploeg en scoorde daarbij twee keer.

Brighton is een van de tegenstanders van Ajax in de groepsfase van de Europa League.

Club Brugge verhuurt recordaankoop Yaremchuk aan Valencia

13.41 uur: Club Brugge leent aanvaller Roman Yaremchuk voor een jaar uit aan Valencia. De Oekraïense aanvaller kwam een jaar geleden voor 16 miljoen euro over van Benfica. Daarmee was hij op dat moment de duurste aankoop ooit in het Belgische voetbal. Zijn komst werd geen succes. Yaremchuk, eerder wel imponerend in België bij AA Gent, scoorde in 32 wedstrijden slechts zes keer.

Met Igor Thiago en Ferran Jutgla voor hem leek er ook dit seizoen weinig perspectief voor de 27-jarige Yaremchuk in Brugge. Hij hoopt nu op een kans in de Spaanse competitie bij Valencia. Bij Gent beleefde Yaremchuk zijn beste tijd. De club kocht hem in 2017 voor 2 miljoen euro van Dinamo Kiev en verkocht hem vier jaar later voor 17 miljoen euro aan Benfica.

Aston Villa huurt Lenglet van FC Barcelona

13.31 uur: Aston Villa heeft zich versterkt met Clément Lenglet. De Franse verdediger wordt voor een seizoen gehuurd van FC Barcelona. Lenglet is alweer de achtste aanwinst voor de club uit Birmingham deze transferperiode. Eerder maakten ook spelers als Pau Torres, Nicolo Zaniolo en Youri Tielemans de overstap naar de club waar Unai Emery de trainer is.

De 28-jarige Lenglet speelde eerder ook voor AS Nancy en Sevilla. Barcelona leende de vijftienvoudig Frans international ook nog even uit aan Tottenham Hotspur, waarvoor hij 35 keer in actie kwam.

Feyenoord versterkt zich met doelman Van Sas

12.43 uur: Feyenoord heeft met Mikki van Sas een nieuwe doelman gevonden. Hij komt over van Manchester City en is voor drie jaar vastgelegd.

Trainer Arne Slot wilde nog een nieuwe doelman omdat hij Justin Bijlow voorlopig moet missen. De keeper van het Nederlands elftal heeft een polsblessure opgelopen. Timon Wellenreuther is nu de eerste doelman van de kampioen. Feyenoord heeft ook Kostas Lamprou nog in de selectie zitten.

Van Sas werd als jeugdspeler al door Feyenoord gescout en doorliep een deel van de jeugdopleiding van FC Utrecht. Hij vertrok drie jaar geleden naar Manchester City. „De laatste dagen is het snel gegaan”, vertelt Van Sas op de website van zijn nieuwe club. „Ik ben er trots op dat ik me nu speler van Feyenoord mag noemen. De cirkel is in zekere zin rond, want ooit ben ik in de F-jes hier gescout. Bij Feyenoord wil ik de volgende stap zetten in mijn loopbaan en ik hoop te kunnen bijdragen aan verder succes van de club.”

FC Utrecht zwaait tweetal verdedigers uit

11.58 uur: FC Utrecht zwaait op de slotdag van de transferwindow de verdedigers Tommy St. Jago en Ruben Kluivert uit. St. Jago verkast naar Willem II en Kluivert naar FC Dordrecht. Beiden vertrekken transfervrij, maar er zijn wel bonussen afgesproken, waardoor FC Utrecht financieel ervan meeprofiteert als ze het goed doen.

De zelf opgeleide St. Jago kampte de afgelopen twee seizoenen met ernstig blessureleed, waardoor zijn ontwikkeling is gestagneerd. De Utrechter is blijven steken op 31 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht. Kluivert, die vijf jaar geleden is gescout in de jeugdafdeling van AFC, heeft 16 wedstrijden afgewerkt voor FC Utrecht.

Manchester City haalt Portugese middenvelder Nunes

11.51 uur: Manchester City heeft Matheus Nunes overgenomen van Wolverhampton Wanderers. De 25-jarige Portugees heeft zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen gezet.

City betaalt volgens mediaberichten ruim 60 miljoen euro voor de international. De kampioen van Engeland was op zoek naar een middenvelder omdat de geblesseerde Kevin De Bruyne voorlopig aan de kant staat.

Nunes is de vierde grote aankoop van City voor dit seizoen, na Mateo Kovacic, Josko Gvardiol en Jeremy Doku.

Bonucci tekent bij Union Berlin

11.25 uur: Leonardo Bonucci is de nieuwste ploeggenoot van Danilho Doekhi en Sheraldo Becker bij 1. FC Union Berlin. De 36-jarige Italiaanse verdediger komt transfervrij over van Juventus en heeft zijn handtekening onder een contract van een seizoen gezet.

Union Berlin versterkte zich eerder deze zomer al met bekende voetballers als Robin Gosens en Kevin Volland. De club is na twee speelronden koploper in de Bundesliga, op basis van een beter doelsaldo dan Bayern München, VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen en SC Freiburg.

Union Berlin is in de Champions League ingedeeld in een poule met Napoli, Real Madrid en SC Braga.

Chelsea neemt middenvelder Palmer over van Manchester City

11.22 uur: Chelsea heeft middenvelder Cole Palmer overgenomen van landskampioen Manchester City. De 21-jarige Palmer tekent bij de Londense club een zevenjarig contract met de optie voor nog een jaar, melden de twee clubs. De transfersom bedraagt naar verluidt zo’n 40 miljoen pond (46 miljoen euro).

Palmer doorliep de academie bij City en maakte in 2020 zijn seniorendebuut. Vorig jaar was hij onderdeel van de ploeg die de competitie, de Champions League en de FA Cup won. Palmer maakte dit jaar ook deel uit van de Engelse ploeg die in juli het EK onder 21 won.

Hij wordt Chelsea’s elfde aanwinst in de transferperiode. Eerder trok de club ook onder meer Moises Caicedo, Christopher Nkunku en Romeo Lavia aan.

AZ verhuurt aanvaller Griffith aan Fortuna

11.19 uur: Iman Griffith voetbalt dit seizoen op huurbasis voor Fortuna Sittard. De 21-jarige aanvaller is eigendom van AZ waar hij nog een contract voor een jaar heeft. Fortuna heeft ook een optie tot koop voor de speler van Jong AZ.

Griffith kwam in 2017 over van AVV Zeeburgia en debuteerde eind 2019 in het betaalde voetbal bij Jong AZ. In vijf seizoenen kwam hij tot 77 wedstrijden waarin hij tien keer scoorde. Tot een officieel optreden in de Alkmaarse hoofdmacht kwam het niet.

„Mijn eerste indruk is heel positief”, zegt Griffith op de website van Fortuna. „Het is een mooie omgeving en de faciliteiten zijn hier goed. Ik heb er drie seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie op zitten en heb daardoor veel geleerd, nu krijg ik de kans om me te bewijzen in de Eredivisie.”

Almere City heeft opnieuw Fransman binnen

10.38 uur: Almere City heeft de selectie versterkt met de Fransman Loïc Mbe Soh. De centrale verdediger komt op huurbasis over van Premier League club Nottingham Forest. Mbe Soh doorliep de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain en maakte op 11 mei 2019 op 17-jarige leeftjjd zijn debuut in het sterrenteam van de Franse club in de competitiewedstrijd tegen Angers.

In 2020 betaalde Nottingham Forest 5 miljoen euro om hem naar Engeland te halen. Vorig seizoen werd hij door die club verhuurd aan Guingamp, uitkomend in Ligue 2 en nu gaat hij zijn geluk beproeven bij Almere City.

Ten Hag verwelkomt Turkse doelman bij United

10.36 uur: Trainer Erik ten Hag van Manchester United heeft er vlak voor het verstrijken van de transfermarkt een nieuwe doelman bij gekregen. Altay Bayindir is overgekomen van Fenerbahçe. De Turkse keeper heeft een contract voor vier seizoenen ondertekend.

De 25-jarige Bayindir wordt de tweede doelman van United, achter André Onana. Hij is de vervanger van Dean Henderson, die naar Crystal Palace is vertrokken.

Nieuwe verhuurbestemming voor Vitesse-spits Frederiksen

10.00 uur: Vitesse-spits Nikolai Baden Frederiksen maakt per direct de overstap naar de Oostenrijkse club SC Austria Lustenau. De 23-jarige aanvaller wordt voor één seizoen verhuurd met een optie tot koop. Frederiksen was verhuurd aan Ferencváros uit Hongarije, maar die overeenkomst is vervroegd beëindigd.

De oorspronkelijke overeenkomst liep door tot 15 januari 2024. In verband met een gebrek aan perspectief van Frederiksen bij Ferencvaros is in onderling overleg besloten om de Deen te verhuren aan SC Austria Lustenau. Frederiksen is door de vorige technisch directeur Johannes Spors twee jaar geleden voor 1,8 miljoen euro overgenomen van Juventus maar heeft de verwachtingen in Arnhem niet in kunnen lossen. In 58 duels kwam de Deen tot 13 goals.

Mohamed Sankoh naar Heracles

09.58 uur: Mohamed Sankoh, vorig seizoen op huurbasis actief voor Vitesse, keert bij Heracles Almelo terug op de Nederlandse velden. De aanvaller wordt gehuurd van VfB Stuttgart tot einde seizoen. Met zijn komst speelt de club uit Almelo in op de langdurige blesure van Jizz Hornkamp.

In dienst van Vitesse kwam Sankoh tot 22 duels waarin hij tweemaal scoorde en twee goals voorbereidde. De Rijswijker, die is geboren in Sierra Leone, maakte vijf jaar geleden de overstap van de jeugd van Sparta Rotterdam naar Stoke City en maakte twee jaar later een transfer naar VfB Stuttgart. Bij die Duitse club is Sankoh (19) tot nu toe blijven steken op drie duels in de hoofdmacht, waarin hij één goal maakte.

Dortmund versterkt zich met topscorer Füllkrug

09.57 uur: Borussia Dortmund heeft zich versterkt met Bundesliga-topscorer Niclas Füllkrug. De 30-jarige spits komt over van Werder Bremen en tekent een driejarig contract in Dortmund.

Füllkrug, die donderdagavond de medische keuring bij Borussia doorliep, eindigde vorig seizoen samen met Christopher Nkunku bovenaan de topscorerslijst van de Bundesliga. Beide spelers kwamen tot 16 doelpunten.

Met het aantrekken van Füllkrug hoopt Borussia Dortmund, dat vorig jaar de Bundesliga-titel misliep, de frontlinie te versterken. Borussia begon matig aan het nieuwe seizoen met een late overwinning op Keulen (1-0) en een gelijkspel tegen VfL Bochum (1-1).

„Hij is krachtig in de lucht, fysiek aanwezig en is sterk in de één-op-één en is oncomfortabel voor tegenstanders”, zegt Sebastian Kehl, de trainer en technisch directeur van Dortmund over Füllkrug. „Met deze capaciteiten heeft hij het profiel waar wij naar op zoek waren.”

AZ legt Sadiq voor vijf jaar vast

09.00 uur: Ibrahim Sadiq (23) is speler van AZ. De aanvaller komt zoals De Telegraaf eerder al meldde over van BK Häcken en tekent in Alkmaar een contract voor vijf jaar. Er wordt een bedrag van vier miljoen euro overgemaakt naar de Zweedse kampioen.

„AZ wilde mij heel graag hebben. Dat geeft een goed gevoel”, aldus de nieuwe aanwinst, die rondom het tekenmoment belde met zijn moeder. „Het raakt mij dat ik haar trots maak met mijn carrière en mijn keuzes. Ik heb natuurlijk met haar gesproken en zij steunt mij in het najagen van mijn dromen. Ze stimuleert mij om mijn hart te volgen.”

De komst van Sadiq naar AZ werd door zijn club BK Häcken uitgesteld tot na de play-offs om Europees voetbal. Een terechte beslissing zo bleek, want Sadiq was donderdag nog ontzettend belangrijk. Op bezoek bij het Schotse Aberdeen (1-3) scoorde hij twee keer, waardoor de groepsfase in de Europa League werd veiliggesteld.

De Ghanees kwam in 2018 over vanuit zijn eigen land naar Europa en speelde een paar jaar voor FC Nordsjaelland alvorens hij begin 2022 de overstap maakte naar Häcken.

DONDERDAG 31 AUGUSTUS

Mitchell van Bergen verruilt Stade Reims voor FC Twente

22:57 uur FC Twente heeft op avond van de uitschakeling voor de Conference League nog even toegeslagen op de transfermarkt. Vleugelaanvaller Mitchell van Bergen komt over van de Franse club Stade Reims en heeft zijn handtekening gezet onder een 4-jarig contract bij de Eredivisieclub uit Enschede.

„De keuze was niet moeilijk”, zegt de 24-jarige Van Bergen op de website van de club. „FC Twente is een mooie club en ik wil weer stappen maken. In mijn tijd bij Vitesse was Joseph Oosting ook mijn trainer. Een positieve en fijne trainer, het is mooi om weer met elkaar samen te werken. Ik kijk er naar uit.”

Van Bergen speelde in de jeugd voor RKSV Margriet en Willem II en maakte in de zomer van 2015 de overstap naar Vitesse. In 2015 debuteerde Van Bergen voor de Arnhemmers in de Eredivisie. In 2018 maakte hij de overstap naar sc Heerenveen waar hij tot 2021 speelde. Afgelopen twee seizoenen speelde Van Bergen voor Reims.

Heerenveen laat Timossi vertrekken naar Zweedse Brommapojkarna

20:23 uur Alex Timossi verruilt sc Heerenveen voor de Zweedse club Brommapojkarna. De 22-jarige Zweedse vleugelspeler kwam sinds 2022 uit voor de Friese Eredivisieclub.

Timossi kwam tijdens zestien officiële wedstrijden in actie voor Heerenveen. „Helaas is de samenwerking voor beide partijen niet geworden wat we gehoopt hadden”, zegt algemeen directeur Ferry de Haan. „Gedurende de voorbereiding bleek dat hij dit seizoen weinig perspectief had. Veel spelen is op zijn leeftijd van groot belang. Daarom is het goed voor zowel Alex als de club dat hij zijn carrière nu bij Brommapojkarna kan vervolgen.”

Verdediger Hendriks verruilt Feyenoord voor Vitesse

15.21 uur: Verdediger Ramon Hendriks speelt de rest van het seizoen voor Vitesse. De 22-jarige Hendriks wordt op huurbasis overgenomen van Feyenoord, waar hij nog tot medio 2025 vastligt.

Hendriks werd de voorbije seizoenen al verhuurd aan NAC Breda en FC Utrecht.

Technisch directeur Benjamin Schmedes van Vitesse is blij met de komst van Hendriks. „Achterin waren wij nog altijd op zoek naar een veelzijdige linkspoot. Met Ramon hebben wij die weten te vinden. Ramon is snel, sterk in de opbouw en bovenal een goede mandekker”, zegt Schmedes.

Hendriks zelf kijkt ernaar uit om zijn eerste speelminuten te maken voor de club uit Arnhem. „Ik ben 100 procent fit en ik heb zin om een volledig seizoen te knallen bij deze mooie club”, zegt hij.

Chirino verhuist van PEC Zwolle naar CD Castellon

15.20 uur: Daijiro Chirino (21) verruilt PEC Zwolle voor het Spaanse CD Castellón, de club van de deze zomer uit Zwolle vertrokken trainer Dick Schreuder. Chirino, die tot 31 optredens kwam namens PEC, had in Zwolle nog een contract tot 2025.

„We hadden Daijiro graag hier gehouden, maar soms kom je in een situatie waarin dit het beste is voor beide partijen”, zegt technisch manager Mark Coonen. „Daarop zijn we de onderhandelingen aangegaan met Castellón en uiteindelijk tot een prima overeenstemming gekomen, waarbij we ook nog een mooi doorverkooppercentage hebben bedongen.”

AS Roma bevestigt komst Romelu Lukaku

12.20 uur: Romelu Lukaku keert terug in de Italiaanse Serie A. De spits heeft zich voor de rest van dit seizoen verbonden aan AS Roma. De 30-jarige Belg wordt tot het eind van dit seizoen gehuurd van Chelsea, zo meldt de Italiaanse club.

Lukaku werd dinsdag al naar Rome gebracht met een privéjet die werd bestuurd door Roma-voorzitter Dan Friedkan. Op het vliegveld stonden duizenden supporters de Belgische international op te wachten.

„Het welkom dat ik heb gekregen van deze club en de fans heeft mij enthousiast gemaakt en mij nog meer motivatie gegeven om alles te geven voor mijn nieuwe team”, zegt Lukaku op de website van zijn nieuwe club.

Lukaku speelde eerder tussen 2019 en 2021 in Italië voor Internazionale, dat hem afgelopen seizoen nog eens huurde van Chelsea. De spits speelde in Engeland ook voor West Bromwich Albion, Everton en Manchester United. Hij begon zijn carrière in België bij Anderlecht.

Metinho voor één jaar naar Sparta Rotterdam

11.35 uur: Sparta Rotterdam heeft de komst van voetballer Metinho afgerond. De club huurt hem voor één seizoen van de Franse club Troyes. De 20-jarige middenvelder speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor het Belgische Lommel SK.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen liep Metinho stage bij de club uit Rotterdam en speelde mee in vier oefenwedstrijden. Sparta Rotterdam gaat ervan uit dat de werkvergunning snel rond komt en dat de nieuwe aanwinst snel spelgerechtigd zal zijn.

De in Congo geboren Metinho verhuisde in zijn jeugd naar Brazilië. In 2021 tekende hij een contract bij Troyes, maar werd al snel uitgeleend.

Technisch directeur Gerard Nijkamp is blij met zijn komst. „Metinho was ons al opgevallen als veelzijdige speler, iets dat we hebben teruggezien in de trainingen en oefenwedstrijden de afgelopen weken. Als centrale middenvelder draagt hij zowel aanvallend als verdedigend zijn steentje bij.”

Heerenveen huurt Wålemark voor één seizoen van Feyenoord

11.30 uur: Heerenveen heeft zich versterkt met aanvaller Patrik Wålemark. De 21-jarige Zweed wordt voor één seizoen gehuurd van Feyenoord, waar hij nog tot medio 2026 onder contract staat.

Bij de Rotterdamse club kwam hij in anderhalf jaar tijd in 27 Eredivisieduels in actie. De Zweedse jeugdinternational kwam drie keer tot scoren. Voor zijn overstap naar Feyenoord speelde Wålemark bij de Zweedse club BK Häcken.

Algemeen directeur Ferry de Haan van sc Heerenveen is te spreken over de komst van Wålemark. „Met Patrik voegen we direct extra dreiging toe aan onze voorhoede. Hij is een doelgerichte speler met een goede versnelling en een individuele actie”, zegt De Haan.

WOENSDAG 30 AUGUSTUS

Fitz-Jim verlengt bij Ajax en gaat op huurbasis naar Excelsior

23:35 uur Kian Fitz-Jim heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot de zomer van 2027. De Amsterdammers verhuren de 20-jarige middenvelder tot het einde van het seizoen aan Excelsior. Het oude contract van Fitz-Jim liep tot medio 2024.

Fitz-Jim, die in 2019 overkwam van AZ, speelde vier officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax. Hij maakte begin dit jaar zijn debuut in de uitwedstrijd tegen NEC (1-1).

Excelsior is goed aan het seizoen begonnen en staat na drie duels op 5 punten.

Go Ahead legt IJslander Willumsson twee jaar langer vast

20:07 uur Go Ahead Eagles heeft het contract van aanvaller Willum Willumsson met twee jaar verlengd. De 24-jarige IJslander ligt nu tot medio 2026 vast in Deventer. Het oude contract liep tot na dit seizoen.

„De club, de supporters, de mensen rond de club; iedereen heeft me echt geweldig ontvangen toen ik vorig jaar de overstap naar Go Ahead Eagles maakte”, aldus Willumsson. „Ik houd ervan om voor deze club en deze supporters te spelen. Daarnaast denk ik dat ik mijn kwaliteiten en manier van spelen verder kan ontwikkelen bij Go Ahead Eagles.”

Willumsson kwam afgelopen seizoen in 27 competitieduels tot acht doelpunten. Go Ahead nam hem over van BATE Borisov uit Belarus.

AS Monaco legt Arsenal-aanvaller Folarin Balogun vast

19:48 uur Arsenal-voetballer Folarin Balogun verhuist definitief naar Frankrijk. De 22-jarige Amerikaanse international, die vorig seizoen op huurbasis speelde voor Stade Reims, tekende een contract voor vijf jaar bij AS Monaco.

De in de Verenigde Staten geboren Balogun groeide op in Londen, waar hij op 10-jarige leeftijd in de jeugd van Arsenal ging spelen. Hij speelde slechts twee wedstrijden voor de hoofdmacht, voordat hij achtereenvolgens werd verhuurd aan Middlesbrough en Stade Reims. In Frankrijk maakte hij vorig seizoen indruk met 21 treffers in 37 wedstrijden.

Monaco, de club van de Nederlandse aanvaller Myron Boadu, is na drie wedstrijden koploper in Frankrijk met 7 punten.

Schalke haalt linksback Murkin bij Volendam op

18.13 uur: Schalke 04 heeft de komst van Derry John Murkin officieel bekendgemaakt. De Duitse club, dit seizoen actief in de 2.Bundesliga, neemt de linksback over van FC Volendam.

In Gelsenkirchen heeft Murkin, een Nederlander met roots in Engeland, een contract getekend tot medio 2026. Hij moet gaan concurreren met Thomas Ouwejan, een oud-speler van AZ.

Murkin is een product van de voetbalschool van Volendam en speelde acht seizoenen voor de club uit het voormalige vissersdorp. Voor de hoofdmacht werkte de 24-jarige Murkin 97 duels af waarin hij 9 goals maakte en 23 doelpunten voorbereidde.

Belgische middenvelder Saelemaekers op huurbasis naar Bologna

17.05 uur: De Belgische middenvelder Alexis Saelemaekers verruilt AC Milan voor FC Bologna. De 24-jarige Rode Duivel speelt het komend seizoen op huurbasis voor Bologna, dat een optie tot koop bedong.

Saelemaekers kwam sinds begin 2020 uit voor AC Milan, waar hij nog een contract heeft tot medio 2026. De Belg speelde 140 duels voor de Milanese club waarin hij goed was voor tien doelpunten en veertien assists.

Bayern München bevestigt vertrek Pavard naar Internazionale

13.12 uur: Bayern München laat de Franse verdediger Benjamin Pavard naar Internazionale gaan. Bayern-directeur Jan-Christian Dreesen heeft bevestigd dat de 27-jarige voetballer woensdag alleen nog de medische keuring hoeft te ondergaan. Dreesen zegt dat de ’Rekordmeister’ nog op zoek gaat naar een nieuwe verdediger.

Naar verluidt betalen de Italianen ongeveer 30 miljoen euro om het Duitse contract van Pavard af te kopen, dat nog een jaar doorloopt. Door zijn veelzijdigheid wordt Pavard in Milaan een concurrent van zowel Denzel Dumfries als Stefan de Vrij.

Pavard speelt sinds 2019 voor de Duitse landskampioen, maar heeft al meerdere keren duidelijk gemaakt dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. De verdediger, die zowel in het centrum als op de rechterflank kan spelen, werd in 2018 wereldkampioen met Frankrijk en speelde eerder voor VfB Stuttgart en Lille.

Frans international Kolo Muani wil naar PSG en weigert te trainen

12.44 uur: Frans international Randal Kolo Muani wil graag verkassen naar Paris Saint-Germain. De 24-jarige aanvaller, die naar verluidt 100 miljoen euro moet kosten, heeft woensdag geweigerd om mee te trainen bij zijn club Eintracht Frankfurt. De nummer 7 van het afgelopen seizoen in Duitsland is in voorbereiding op de return in de play-offs van de Conference League tegen Levski Sofia.

De interesse van PSG is er al langer. Maar de transfermarkt sluit vrijdag, waardoor Kolo Muani nu steeds meer druk uitoefent op de clubleiding van Eintracht om hem te laten gaan. De negenvoudig international van Frankrijk zei vrijdag al tegen tv-zender Sky dat hij graag naar de landskampioen van zijn thuisland wil. „Ik hoop dat de club akkoord gaat met het aanbod uit Parijs en dat ik deze unieke kans krijg.”

Kolo Muani kwam uit voor ’Les Bleus’ op het WK eind vorig jaar en speelde ook mee in de verloren finale tegen Argentinië. De aanvaller speelt sinds vorig jaar voor Eintracht. Hij scoorde afgelopen seizoen vijftien keer in 32 competitiewedstrijden.

PSV verkoopt jeugdig talent aan Juventus

12.31 uur: Het wachten is op de grote uitgaande transfer van Ibrahim Sangaré of Johan Bakayoko, maar PSV heeft woensdag al wel jeugdspeler Livano Comenencia verkocht. De 19-jarige Bredanaar verkast naar het grote Juventus en heeft op zijn eigen Instagram-pagina een foto geplaatst, dat hij op Schiphol is om naar zijn nieuwe club te vliegen.

Comenencia is een middenvelder, die ook als rechtsback uit de voeten kan, en heeft elf jaar in de opleiding van PSV gezeten. Met de transfer zou een bedrag van ruim 1 miljoen euro zijn gemoeid, dat door eventuele bonussen verder kan oplopen.

In de voorbereiding mocht Comenencia meetrainen met de A-selectie van trainer Peter Bosz, maar zijn officiële debuut in de hoofdmacht heeft hij nooit gemaakt. Wel werkte hij 60 duels af voor Jong PSV, waarin hij éénmaal doel trof.