Wålemark voor één seizoen van Feyenoord naar sc Heerenveen

DONDERDAG 31 AUGUSTUS

AS Roma bevestigt komst Romelu Lukaku

12.20 uur: Romelu Lukaku keert terug in de Italiaanse Serie A. De spits heeft zich voor de rest van dit seizoen verbonden aan AS Roma. De 30-jarige Belg wordt tot het eind van dit seizoen gehuurd van Chelsea, zo meldt de Italiaanse club.

Lukaku werd dinsdag al naar Rome gebracht met een privéjet die werd bestuurd door Roma-voorzitter Dan Friedkan. Op het vliegveld stonden duizenden supporters de Belgische international op te wachten.

"Het welkom dat ik heb gekregen van deze club en de fans heeft mij enthousiast gemaakt en mij nog meer motivatie gegeven om alles te geven voor mijn nieuwe team", zegt Lukaku op de website van zijn nieuwe club.

Lukaku speelde eerder tussen 2019 en 2021 in Italië voor Internazionale, dat hem afgelopen seizoen nog eens huurde van Chelsea. De spits speelde in Engeland ook voor West Bromwich Albion, Everton en Manchester United. Hij begon zijn carrière in België bij Anderlecht.

Metinho voor één jaar naar Sparta Rotterdam

11.35 uur: Sparta Rotterdam heeft de komst van voetballer Metinho afgerond. De club huurt hem voor één seizoen van de Franse club Troyes. De 20-jarige middenvelder speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor het Belgische Lommel SK.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen liep Metinho stage bij de club uit Rotterdam en speelde mee in vier oefenwedstrijden. Sparta Rotterdam gaat ervan uit dat de werkvergunning snel rond komt en dat de nieuwe aanwinst snel spelgerechtigd zal zijn.

De in Congo geboren Metinho verhuisde in zijn jeugd naar Brazilië. In 2021 tekende hij een contract bij Troyes, maar werd al snel uitgeleend.

Technisch directeur Gerard Nijkamp is blij met zijn komst. „Metinho was ons al opgevallen als veelzijdige speler, iets dat we hebben teruggezien in de trainingen en oefenwedstrijden de afgelopen weken. Als centrale middenvelder draagt hij zowel aanvallend als verdedigend zijn steentje bij.”

Heerenveen huurt Wålemark voor één seizoen van Feyenoord

11.30 uur: Heerenveen heeft zich versterkt met aanvaller Patrik Wålemark. De 21-jarige Zweed wordt voor één seizoen gehuurd van Feyenoord, waar hij nog tot medio 2026 onder contract staat.

Bij de Rotterdamse club kwam hij in anderhalf jaar tijd in 27 Eredivisieduels in actie. De Zweedse jeugdinternational kwam drie keer tot scoren. Voor zijn overstap naar Feyenoord speelde Wålemark bij de Zweedse club BK Häcken.

Algemeen directeur Ferry de Haan van sc Heerenveen is te spreken over de komst van Wålemark. „Met Patrik voegen we direct extra dreiging toe aan onze voorhoede. Hij is een doelgerichte speler met een goede versnelling en een individuele actie”, zegt De Haan.

WOENSDAG 30 AUGUSTUS

Fitz-Jim verlengt bij Ajax en gaat op huurbasis naar Excelsior

23:35 uur Kian Fitz-Jim heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot de zomer van 2027. De Amsterdammers verhuren de 20-jarige middenvelder tot het einde van het seizoen aan Excelsior. Het oude contract van Fitz-Jim liep tot medio 2024.

Fitz-Jim, die in 2019 overkwam van AZ, speelde vier officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax. Hij maakte begin dit jaar zijn debuut in de uitwedstrijd tegen NEC (1-1).

Excelsior is goed aan het seizoen begonnen en staat na drie duels op 5 punten.

Go Ahead legt IJslander Willumsson twee jaar langer vast

20:07 uur Go Ahead Eagles heeft het contract van aanvaller Willum Willumsson met twee jaar verlengd. De 24-jarige IJslander ligt nu tot medio 2026 vast in Deventer. Het oude contract liep tot na dit seizoen.

„De club, de supporters, de mensen rond de club; iedereen heeft me echt geweldig ontvangen toen ik vorig jaar de overstap naar Go Ahead Eagles maakte”, aldus Willumsson. „Ik houd ervan om voor deze club en deze supporters te spelen. Daarnaast denk ik dat ik mijn kwaliteiten en manier van spelen verder kan ontwikkelen bij Go Ahead Eagles.”

Willumsson kwam afgelopen seizoen in 27 competitieduels tot acht doelpunten. Go Ahead nam hem over van BATE Borisov uit Belarus.

AS Monaco legt Arsenal-aanvaller Folarin Balogun vast

19:48 uur Arsenal-voetballer Folarin Balogun verhuist definitief naar Frankrijk. De 22-jarige Amerikaanse international, die vorig seizoen op huurbasis speelde voor Stade Reims, tekende een contract voor vijf jaar bij AS Monaco.

De in de Verenigde Staten geboren Balogun groeide op in Londen, waar hij op 10-jarige leeftijd in de jeugd van Arsenal ging spelen. Hij speelde slechts twee wedstrijden voor de hoofdmacht, voordat hij achtereenvolgens werd verhuurd aan Middlesbrough en Stade Reims. In Frankrijk maakte hij vorig seizoen indruk met 21 treffers in 37 wedstrijden.

Monaco, de club van de Nederlandse aanvaller Myron Boadu, is na drie wedstrijden koploper in Frankrijk met 7 punten.

Schalke haalt linksback Murkin bij Volendam op

18.13 uur: Schalke 04 heeft de komst van Derry John Murkin officieel bekendgemaakt. De Duitse club, dit seizoen actief in de 2.Bundesliga, neemt de linksback over van FC Volendam.

In Gelsenkirchen heeft Murkin, een Nederlander met roots in Engeland, een contract getekend tot medio 2026. Hij moet gaan concurreren met Thomas Ouwejan, een oud-speler van AZ.

Murkin is een product van de voetbalschool van Volendam en speelde acht seizoenen voor de club uit het voormalige vissersdorp. Voor de hoofdmacht werkte de 24-jarige Murkin 97 duels af waarin hij 9 goals maakte en 23 doelpunten voorbereidde.

Belgische middenvelder Saelemaekers op huurbasis naar Bologna

17.05 uur: De Belgische middenvelder Alexis Saelemaekers verruilt AC Milan voor FC Bologna. De 24-jarige Rode Duivel speelt het komend seizoen op huurbasis voor Bologna, dat een optie tot koop bedong.

Saelemaekers kwam sinds begin 2020 uit voor AC Milan, waar hij nog een contract heeft tot medio 2026. De Belg speelde 140 duels voor de Milanese club waarin hij goed was voor tien doelpunten en veertien assists.

Bayern München bevestigt vertrek Pavard naar Internazionale

13.12 uur: Bayern München laat de Franse verdediger Benjamin Pavard naar Internazionale gaan. Bayern-directeur Jan-Christian Dreesen heeft bevestigd dat de 27-jarige voetballer woensdag alleen nog de medische keuring hoeft te ondergaan. Dreesen zegt dat de ’Rekordmeister’ nog op zoek gaat naar een nieuwe verdediger.

Naar verluidt betalen de Italianen ongeveer 30 miljoen euro om het Duitse contract van Pavard af te kopen, dat nog een jaar doorloopt. Door zijn veelzijdigheid wordt Pavard in Milaan een concurrent van zowel Denzel Dumfries als Stefan de Vrij.

Pavard speelt sinds 2019 voor de Duitse landskampioen, maar heeft al meerdere keren duidelijk gemaakt dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. De verdediger, die zowel in het centrum als op de rechterflank kan spelen, werd in 2018 wereldkampioen met Frankrijk en speelde eerder voor VfB Stuttgart en Lille.

Frans international Kolo Muani wil naar PSG en weigert te trainen

12.44 uur: Frans international Randal Kolo Muani wil graag verkassen naar Paris Saint-Germain. De 24-jarige aanvaller, die naar verluidt 100 miljoen euro moet kosten, heeft woensdag geweigerd om mee te trainen bij zijn club Eintracht Frankfurt. De nummer 7 van het afgelopen seizoen in Duitsland is in voorbereiding op de return in de play-offs van de Conference League tegen Levski Sofia.

De interesse van PSG is er al langer. Maar de transfermarkt sluit vrijdag, waardoor Kolo Muani nu steeds meer druk uitoefent op de clubleiding van Eintracht om hem te laten gaan. De negenvoudig international van Frankrijk zei vrijdag al tegen tv-zender Sky dat hij graag naar de landskampioen van zijn thuisland wil. „Ik hoop dat de club akkoord gaat met het aanbod uit Parijs en dat ik deze unieke kans krijg.”

Kolo Muani kwam uit voor ’Les Bleus’ op het WK eind vorig jaar en speelde ook mee in de verloren finale tegen Argentinië. De aanvaller speelt sinds vorig jaar voor Eintracht. Hij scoorde afgelopen seizoen vijftien keer in 32 competitiewedstrijden.

PSV verkoopt jeugdig talent aan Juventus

12.31 uur: Het wachten is op de grote uitgaande transfer van Ibrahim Sangaré of Johan Bakayoko, maar PSV heeft woensdag al wel jeugdspeler Livano Comenencia verkocht. De 19-jarige Bredanaar verkast naar het grote Juventus en heeft op zijn eigen Instagram-pagina een foto geplaatst, dat hij op Schiphol is om naar zijn nieuwe club te vliegen.

Comenencia is een middenvelder, die ook als rechtsback uit de voeten kan, en heeft elf jaar in de opleiding van PSV gezeten. Met de transfer zou een bedrag van ruim 1 miljoen euro zijn gemoeid, dat door eventuele bonussen verder kan oplopen.

In de voorbereiding mocht Comenencia meetrainen met de A-selectie van trainer Peter Bosz, maar zijn officiële debuut in de hoofdmacht heeft hij nooit gemaakt. Wel werkte hij 60 duels af voor Jong PSV, waarin hij éénmaal doel trof.