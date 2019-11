Wielrenner Durasek vier jaar geschorst na dopingschandaal

De 32-jarige renner van Team Emirates was in mei al op voorlopige basis uitgesloten van wedstrijden.

Durasek won in 2015 de Ronde van Turkije en heeft ook een rit in de Ronde van Zwitserland op zijn erelijst. Zijn laatste optreden was in de Ronde van Californië waar hij halverwege uit koers verdween. Inmiddels was zijn naam opgedoken in Operatie Aderlass, het dopingschandaal rond de Duitse sportarts waar ten minste 21 sporters uit acht verschillende landen bij betrokken waren.

Onder anderen de Oostenrijkse wielrenners Stefan Denifl en Georg Preidler en de Italiaan Alessandro Petacchi behoorden tot de klantenkring van Schmidt. Het schandaal kwam aan het licht bij een inval tijdens het WK noordse ski in het Oostenrijkse Seefeld.