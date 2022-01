Hoe penaltymisser op EK erin kan hakken: ’Marcus Rashford bleef dagen in bed’

Volgens Daily Mail is dat terug te voeren naar zijn penaltymisser in de EK-finale tegen Italië, waarna Rashford dagenlang in bed bleef en voor het eerst in zijn carrière psychologische hulp zocht.

Rashford heeft het moeilijk bij Manchester United. Hij herstelde in het seizoensbegin van een schouderoperatie, maar weet zich ook nu niet echt te laten zien, laat staan vaak beslissend te zijn zoals voorheen. Rashford heeft op zijn sociale media gereageerd op de observatie dat hij er soms mokkend bij lijkt te lopen.

Vrijwilligerswerk slurpt hem op?

„Ik mok niet, ik ben niet ongelukkig”, schreef hij. „Ben ik teleurgesteld over mijn recente prestaties? Absoluut. Ik ben de grootste criticus van mezelf. Het is een moeilijk seizoensbegin geweest, maar ik ben vastberaden om mijn waarde te tonen. Mijn toewijding en wil om hier te zijn, moeten nooit in twijfel gesteld worden.”

Sommigen suggereren dat zijn vrijwilligerswerk voor minderbedeelde kinderen, dat hem een adellijke titel opleverde, hem te veel zou opslorpen.

De blik wordt ook gericht naar zijn privéleven: eerder deze week raakte bekend dat Rashford weer een koppel vormt met zijn jeugdliefde Lucia Loi. Ze gingen in de lente van vorig jaar uit elkaar.

Gemiste penalty EK

Maar de Engelse krant Daily Mail voert Rashfords dip terug naar zijn gemiste strafschop in de EK-finale tegen Italië. Rashford werd in de laatste minuten van de verlengingen ingebracht, specifiek met het doel om een strafschop te nemen. Dat liep faliekant af. Engeland verloor op Wembley de strafschoppenreeks met 4-3.

Volgens Daily Mail bleef Rashford daarna dagenlang in bed en zocht hij voor het eerst in zijn carrière hulp bij een sportpsycholoog. Dat kwam bovenop het gesukkel met een spierscheur in de schouder, waarvoor hij in augustus onder het mes ging.

Bron: Daily Mail/Het Nieuwsblad