Boodschap aan volleybalmannen: ’Dit OKT kan de rest van je leven veranderen’

Roberto Piazza, de bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Ⓒ Ronald Hoogendoorn

ROTTERDAM - Hij noemt zichzelf, met Italiaans gevoel voor overdrijving, de gelukkigste man op aarde. Roberto Piazza eet, drinkt en ademt volleybal, zoals dat heet. In zijn hoedanigheid van bondscoach van het Nederlands mannenteam heeft de 51-jarige oefenmeester dus alles wat zijn hartje begeert. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week, tweeënvijftig weken per jaar bezig zijn met volleybal? „Ik wil niets liever dan dat. Dit is mijn leven.”