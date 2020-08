Grauwsluier over Tour de L’Ain door crash Fabio Jakobsen

Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen. Ⓒ ANP/HH

CEYZÉRIAT - Hun hart is bij de koers, want dat is de job, maar hun hoofd denkt aan Fabio Jakobsen. En langzamerhand ook wat meer aan Dylan Groenewegen. ,,Wij als renners lezen de keiharde reacties op internet en dan voel je wat Groenewegen voelt. Dit draagt hij voor altijd met zich mee en dat maakt het heel heftig.’’ De horrorcrash van Polen hangt als een grauwsluier over het peloton dat vrijdag aan de Tour de L’Ain is begonnen.