Modrić gunt weergaloze Messi de wereldtitel: ’Hij was weer eens de allerbeste’

De 37-jarige Modrić is een half uur lang de meest opvallende speler op de prachtig gemaaide grasmat van het Lusail-stadion. Hij strooit met passes en speelt achteloos een tegenstander door de benen. Hakballetje hier, handige kopbal daar. Wat lijkt voetbal simpel als hij aan de bal is. Alsof het hem geen enkele moeite kost.

Maar na een half uur verliest Modrić knullig de bal. Enzo Fernandez ziet in zijn ooghoeken dat Julián Álvarez helemaal vrijstaat. De spits, vaak invaller bij Manchester City, botst op doelman Dominik Livaković van Kroatië. En Messi maakt vanaf de strafschopstip zijn vijfde treffer van het toernooi. Zes minuten later, als Álvarez scoort, is de halve eindstrijd zo goed als beslist. Álvarez treft in de 69e minuut opnieuw doel na een weergaloze dribbel van Messi, met afstand de mooiste actie van de wedstrijd.

Afscheid nationale ploeg?

Modrić weet dat hij een prachtige loopbaan zonder wereldtitel afsluit, net als zijn leeftijdsgenoot Cristiano Ronaldo zich dat na de nederlaag van Portugal tegen Marokko (1-0) in de kwartfinale waarschijnlijk besefte. Vier jaar geleden stond de sierlijke middenvelder wel met Kroatië in de WK-finale. Maar toen was Frankrijk met 4-2 te sterk.

De voetballer van Real Madrid wil vlak na zijn 161e interland nog niet denken aan afscheid nemen van de nationale ploeg. Maar tijdens het EK van 2024 is hij bijna 39 jaar. En vlak na het volgende WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada viert hij zijn 41e verjaardag. Misschien zwaait Modrić komende zomer wel af in Nederland als Kroatië samen met Oranje, Spanje en Italië om de eindzege van de Nations League strijdt.

Modrić won in 2018 de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer van de wereld. „We hebben een goed WK in Qatar gespeeld”, vindt hij. Toch won Kroatië de afgelopen weken alleen van Canada (4-1). De groepsduels met België en Marokko eindigden zonder doelpunten (0-0). En Kroatië versloeg Japan en Brazilië pas na een strafschoppenserie. „We moeten er nu voor zorgen dat we derde worden”, blikt Modrić vooruit op de troostfinale van zaterdag tegen Frankrijk of Marokko. „We moeten dit WK zo goed als mogelijk afsluiten.”