Messi viert in 2026 zijn 39e verjaardag, maar zet deur richting ’giga-WK’ op kier

De 35-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain had eerder gezegd dat zijn vijfde WK zijn laatste zou zijn. Messsi bezorgde Argentinië in Qatar de wereldtitel. De aanvoerder maakte zeven doelpunten, waarvan twee in de finale tegen Frankrijk (3-3). Hij scoorde in de gewonnen strafschoppenserie ook vanaf 11 meter. Messi zette met de wereldtitel de kroon op zijn bijzonder succesvolle carrière.

Bondscoach Lionel Scaloni zei direct na het WK dat hij altijd een plek in zijn selectie vrijhoudt voor Messi. Scaloni beloofde de nummer 10 mee te nemen naar het ’giga-WK’ van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico (met 48 in plaats van 32 landen) als Messi dat wil. „Hij heeft het recht verworven om zelf te beslissen wanneer het genoeg geweest is. Zolang hij zich beschikbaar stelt, selecteer ik hem”, aldus de bondscoach.

Messi viert tijdens het volgende WK zijn 39e verjaardag. „Gezien mijn leeftijd lijkt het erg moeilijk om er dan nog bij te zijn. Het volgende WK is ver weg. Maar het ligt eraan hoe mijn carrière verder verloopt. Dat hangt van veel dingen af. Ik weet het niet”, aldus de oud-speler van FC Barcelona.