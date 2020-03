Wout Weghorst schiet penalty huizenhoog over

De spits miste kort voor rust een strafschop. Weghorst gleed uit op het moment dat hij wilde schieten. De bal verdween hoog over het doel. Sjachtar had daarvoor via Viktor Kovalenko ook al een penalty gemist.

FC Basel

FC Basel heeft de plaats bij de laatste acht in zicht. De Zwitsers, nog zonder de Nederlandse spits Ricky van Wolfswinkel, wonnen van Eintracht Frankfurt: 0-3. In Duitsland bleven de tribunes ook leeg vanwege het coronavirus.

Medipol Basaksehir

Medipol Basaksehir uit Turkije versloeg FC Kopenhagen uit Denemarken in het eerste duel in de achtste finales: 1-0. Edin Visca benutte kort voor tijd een penalty.