INTERVIEW Wereldster zet hockeycarrière ’on hold’ Het nieuwe leven van wereldster Eva de Goede

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Eva de Goede: „Ik wil graag geloven dat ik nog járen door kan. Maar op mijn leeftijd worden andere dingen steeds belangrijker.” Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Ze is nog altijd hockeyster, Eva de Goede (33), en nog steeds van wereldklasse. Maar stilaan is haar leven een nieuwe fase ingegaan. De drievoudig olympisch kampioene zette haar interlandloopbaan na een loodzwaar jaar on hold, nam aan het Johan Cruyff Institute plaats in de schoolbanken en stapt in februari met haar grote Zuid-Afrikaanse liefde Tim in het huwelijksbootje. Toch blijft ’Parijs’ door haar hoofd spoken.