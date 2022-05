Spurs maakt strijd met Arsenal om Champions League-ticket ongekend spannend

Spits Harry Kane nam Tottenham bij de hand door de eerste twee doelpunten voor zijn rekening te nemen. Hij verzilverde na 22 minuten een strafschop en kopte in de 37e minuut raak vanuit een corner. Arsenal speelde bij die tweede goal al met een man minder. Rob Holding moest na 33 minuten inrukken na zijn tweede gele kaart.

Vlak na rust viel de derde treffer voor de Spurs. De Zuid-Koreaan Son Heung-min kreeg na wat gerommel in de defensie van Arsenal de bal voor zijn voeten en haalde feilloos uit. De Spurs scoorden daarna niet meer, maar controleerden wel de wedstrijd. Steven Bergwijn mocht als invaller nog zo’n 20 minuten meespelen bij Tottenham.

België: Anderlecht wint opnieuw van Antwerp in play-offs

Anderlecht heeft ook de tweede wedstrijd in de play-offs om de Belgische titel gewonnen van Antwerp. De ploeg van coach Vincent Kompany won in eigen huis met 2-1.

Anderlecht, dat derde staat, komt door de zege op 39 punten. Dat zijn er zeven minder dan Club Brugge dat afstevent op prolongatie van de titel.

Sergio Gómez had de thuisploeg uit een strafschop op voorsprong gebracht. De scheidsrechter had naar de stip gewezen na een overtreding op Joshua Zirkzee. Nog voor de rust scoorde Anderlecht opnieuw. Francis Amuzu schoot op aangeven van Zirkzee raak. Abdoulaye Seck maakte er in de slotfase nog 2-1 van, maar Antwerp kon de derde nederlaag in de play-offs niet meer voorkomen.

Zirkzee werd bij Anderlecht in de tweede helft gewisseld. Wesley Hoedt speelde de hele wedstrijd.