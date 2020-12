Het ene rolmodel is het andere niet

Uit het niets, in twaalf uur, is Ajax geconfronteerd met het afscheid van twee topaanvallers. Doelpuntverslaafde Klaas-Jan Huntelaar is na achttien jaar profvoetbal bezig aan zijn laatste seizoen. Het afscheid van Promes is voorlopig. De Ajacied ontkent iedere betrokkenheid bij een steekpartij op een familiefeest in zijn bedrijf. Mocht verdachte Promes schuldig zijn en worden veroordeeld vanwege een steekpartij in juli, dan kan Ajax niets anders doen dan ontslag op staande voet.