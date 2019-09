Wonderkind Andreescu wint US Open

Andreescu verspeelde in de tweede set bij een 5-1 voorsprong een matchpoint en liet Williams vervolgens terugkomen tot 5-5, waarna ze de rug rechtte en haar derde wedstrijdpunt uiteindelijk benutte. Daarmee werd ze de eerste Canadese tennisser (zowel man als vrouw) met een grandslamzege.

Versteld

Andreescu liet dit jaar alle tennisfans versteld staan. Voorafgaand aan 2019 was ze nog volslagen onbekend en stond haar naam op de wereldranglijst lager dan plek 150 genoteerd. Vorig jaar moest ze bovendien nog meedoen aan het kwalificatietoernooi van de US Open en verloor ze in de eerste ronde.

Dit jaar is Andreescu de meest besproken speelster van de WTA-tour. Het begon met een finale in Auckland en later in het jaar was ze tot ieders verbazing de beste op de grote toernooien van Indian Wells en haar woonplaats Toronto. In die laatste finale speelde ze tegen Serena Williams, maar die moest toen na vier games opgeven wegens rugproblemen.

De ietwat brutale Canadese is niet bepaald onder de indruk wanneer ze topspeelsters tegenover zich treft. Ze speelde dit jaar zeven keer tegen een tennisster uit de toptien en wist zeven keer te winnen. Ook Kiki Bertens was - in de achtste finale van het toernooi in Toronto - de klos.

Serena Williams kwam er niet aan te pas tegen Bianca Andreescu. Ⓒ BSR Agency

Williams

Door haar nederlaag blijft Williams één overwinning verwijderd van het evenaren van het recordaantal gewonnen grand slams. Nu staat dat nog alleen op naam van Margaret Court, die in de jaren zeventig 24 grand slams wist te winnen.

Williams heeft nu haar laatste vier grandslamfinales verloren. Ook vorig jaar ging ze in New York in de eindstrijd onderuit, de afgelopen twee Wimbledon-finales gingen eveneens verloren.

Het was voor de Amerikaanse de tiende keer dat ze in de finale van de US Open stond. Ze wist het toernooi zes keer te winnen. Haar eerste zege was in 1999.