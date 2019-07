’Busquets heeft probleem dat Frenkie heet’

’Busquets heeft een probleem dat Frenkie de Jong heet’, kopt de Spaanse krant Marca. De 22-jarige Nederlander debuteerde in Japan tijdens het oefenduel met Chelsea: 1-2 nederlaag. De Jong kwam direct na de rust in het veld en leed niet één keer balverlies. Al zijn 42 passes bereikten een teamgenoot.

„Het seizoen 2019/2020 is nog niets begonnen, maar Sergio Busquets ligt nu al onder een vergrootglas. Na een fout van de Catalaanse middenvelder opende Chelsea de score. Wat het nog erger maakt voor Busquets is de komst van Frenkie de Jong, die lonkt naar speeltijd. De Nederlander liet gelijk glimpen van zijn talent zien. Hij nam de rol van Busquets makkelijk, elegant en begripvol over”, schrijft Marca.

De krant vond wel dat De Jong niet helemaal vrijuit ging bij de tweede goal van Chelsea. Ross Barkley scoorde. „Hij heeft nog werk te doen, maar hij deed het goed op het middenveld, en dat is een probleem voor de huidige nummer vijf (Busquets, red.).”

Ook El Mundo Deportivo is erg positief over de 22-jarige De Jong. „De Nederlandse middenvelder liet in ieder geval een glimp van zijn kwaliteit en stijl zien. Hoewel definitieve conclusies nog niet kunnen worden getrokken, lijkt het erop dat Ernesto Valverde (trainer FC Barcelona, red.) De Jong het vermogen toedicht om als de spil te fungeren op het middenveld, een positie die Sergio Busquets al tien jaar inneemt”, schrijft de krant.

AS vond De Jong ook zeker niet tegenvallen, maar verwacht meer van de Oranje-international. AS vond dat De Jong te voorzichtig voor de dag kwam. „Geen slecht begin, maar van een ster mag nog meer worden verwacht.”

De Jong zelf

De Jong tekende bij Barcelona een contract voor vijf jaar. „Ik ben blij met mijn eerste minuten, maar we speelden niet echt goed en we hebben verloren. Daarom heb ik er niet echt een goed gevoel over”, aldus De Jong, die aangaf goed opgevangen te zijn tijdens de trip door Azië.

„Mijn ploeggenoten helpen me erg goed. Ze leren me de taal en vertellen me dingen over de club. Ik voel me erg goed en zolang ik speel, ben ik blij. Waar ik speel op het middenveld, maakt mij niet uit.”