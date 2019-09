Eindzege Vuelta voor Roglic, Jakobsen pakt slotetappe

In de rit over 106 kilometer van Fuanlabrada naar de Spaanse hoofdstad werd er rustig gestart. Het peloton maakte geen haast en al snel werd er onderweg geproost door de renners.Op vijftig kilometer van ’het einde van de rit’ passeerden de ploegen al de finishlijn en was Roglic het stralende middelpunt van de poserende Jumbo-Visma-ploeg.

Primoz Roglic proost met Alejando Valverde (l.) en Tadej Pogacar. Ⓒ BSR Agency

In Madrid reden de renners nog tien rondes voordat er gefinisht werd op de Plaza de Cibeles. Daniel Martinez (Education First) en Diego Rubio (Burgos-BH) maakten zich los van de groep, en bleven lang met z’n tweeën aan kop. Pas op zes kilometer voor de eindstreep werd het duo ingerekend. Nederlands kampioen Jakobsen reed in de massasprint naar zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Jakobsen hield de Ier Sam Bennett en de Pool Szymon Sajnok achter zich.

In het eindklassement was de Spanjaard Alejandro Valverde tweede, de Sloveen Tadej Pogacar werd derde. Beste Nederlander was Wilco Kelderman. De renner van Team Sunweb werd zevende. Steven Kruijswijk, die ook zijn zinnen had gezet op een goed klassement in Spanje, moest al in de vierde etappe opgeven. Hij had te veel last van de gevolgen van een val in de ploegentijdrit waarmee de Vuelta ruim drie weken geleden van start ging.

Bekijk hier alle uitslagen en de eindstand in de Ronde van Spanje.