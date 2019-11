Plagende Walker moest daad bij het woord voegen

Pep Guardiola zag in de 81e minuut na de rode kaart voor de ingevallen Claudio Bravo, die in de rust de geblesseerde Ederson had vervangen, geen andere mogelijkheid dan Walker in te brengen.

„Kyle heeft lef en hij is snel, daarom kozen we voor hem”, zei Guardiola. „Hij heeft het goed gedaan.” City plaatste direct een komisch filmpje op Twitter, waarin te zien is hoe Walker in het overzicht van de selectie op de site van de club wordt overgeplaatst van de verdedigers naar de keepers.

De Engelsman snapte ook wel dat zijn trainer voor hem koos. „Of ik me als vrijwilliger had aangeboden? Ach, een beetje van beide. Tijdens trainingen plaag ik de keepers wel eens door te zeggen hoe ze een bal klemvast moeten pakken. Vandaag kwam ik er echter achter dat je soms twee reddingen nodig hebt”, grapte Walker, doelend op de vrije trap die hij direct na zijn invalbeurt op zich kreeg afgevuurd. De Engelsman moest later nog een paar keer in actie komen, maar wist zijn doel schoon te houden. „Toch denk ik dat ik maar gewoon veldspeler blijf.”

Bekijk ook: Verdediger onder lat bij Manchester City

Kyle Walker heeft twee reddingen nodig om de vrije trap van Atalanta te neutraliseren. Ⓒ Reuters

City kwam tegen Atalanta, dat met Marten de Roon en Hans Hateboer aantrad, niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Raheem Sterling was verantwoordelijk voor het Engelse doelpunt, Mario Pasalic was trefzeker namens Atalanta. Gabriel Jesus miste namens City nog een strafschop.

Walker was onder de indruk van de Italiaanse gastheren. „Atalanta is een goed team. Ze spelen man-tegen-man-voetbal en staan met een reden in de Champions League. Dat we hier een punt pakken, is gezien het wedstrijdverloop, een goed resultaat.”

Ederson

City moet het zondag in de topper tegen Liverpool waarschijnlijk doen zonder de geblesseerd uitgevallen Ederson. „Hij heeft een spierprobleem”, zei Guardiola. „Hij voelde aan het einde van de eerste helft iets en het was een risico om door te spelen, daarom hebben we hem gewisseld. Ik weet niet wat het betekent voor zondag.”