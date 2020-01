Cocu stunt met Derby County in FA Cup

Chris Martin maakte in de 32e minuut het doelpunt voor Derby County, dat zeventiende staat in het Championship, het tweede niveau van Engeland.

Bij Derby County was Wayne Rooney de aanvoerder en verdedigde de Nederlander Kelle Roos het doel. Jaïro Riedewald werd bij Crystal Palace in de tweede helft gewisseld. Zijn teamgenoot Luka Milivojevic werd in de 63e minuut met rood van het veld gestuurd.

Tottenham op herhaling

Tottenham Hotspur en Middlesbrough moeten op herhaling. Coach José Mourinho zag zijn ploeg bij Middlesbrough, de nummer 16 uit het Championship, niet verder komen dan 1-1. Ashley Fletcher had de thuisploeg in de tweede helft op 1-0 gezet. Lucas Moura bracht de Spurs elf minuten later op gelijke hoogte. Middlesbrough-doelman Tomas Mejias hield zijn team daarna op de been en dwong een replay af.

Chelsea niet in problemen

Chelsea won eenvoudig met 2-0 van Nottingham Forest. De ploeg van Frank Lampard besliste het duel al in de eerste helft. Callum Hudson-Odoi bracht in de zesde minuut de 1-0 op het scorebord, Ross Barkley verdubbelde na een half uur de voorsprong.

Sheffield United won met 2-1 van AFC Fylde, een club uit de National League, het vijfde niveau van Engeland. Sheffield-doelman Michael Verrips moest in de eerste helft worden vervangen, nadat hij in botsing was gekomen met zijn ploeggenoot Kean Bryan. Callum Robinson en Leon Clarke zorgden voor de doelpunten. Jordan Williams bracht voor Fylde nog even de spanning terug met de 2-1.