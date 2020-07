Max Verstappen teleurgesteld: ’Genoeg werk te verrichten’

De Nederlander viel tijdens de eerste Grand Prix van het seizoen uit. Bij de tweede race, tevens verreden in Oostenrijk op de Red Bull Ring, haalde Verstappen wel de finish in zijn RB16 en eindigde achter de twee Mercedes-coureurs op het podium.

Saaie race

„Ik heb het geprobeerd, maar helaas”, begint een teleurgestelde Verstappen zijn analyse na afloop van de race. „Ik heb zo hard mogelijk gepusht”, gaat Verstappen verder, die vijf rondes voor het einde Bottas aan zich voorbij zag gaan. „Ik heb het hem zo moeilijk mogelijk proberen te maken, maar hij was later gestopt en had dus betere banden”, aldus Verstappen, die het gevecht om plek twee met Bottas een van de weinige hoogtepunten vond. „Dat was leuk, maar verder was de race saai. We hadden geen kans tegen Hamilton en tegen Mercedes in het geheel. De derde plaats was het maximaal haalbare. Er is nog genoeg werk te verrichten.”

Volgens de Red Bull-coureur zal Mercedes over een week bij de Grand Prix van Hongarije ook snel zijn. „Misschien kunnen we daar een beetje meer. We willen om de zege strijden, maar het is nu zoals het is.”

Hamilton trots, Bottas baalt

Hamilton reed weg vanaf pole en raakte geen moment in de problemen: „Ik wil mijn team bedanken”, zegt de winnaar van de Grand Prix van Steiermark. „Het is een gek jaar, maar het is mooi om hier te zijn en te kunnen racen. Het team heeft het echt geweldig gedaan en een goede strategie uitgestippeld. Het was aan mij om de winst binnen te halen.” De regerend wereldkampioen gaat verder: „Het voelt alsof het heel lang geleden is sinds de laatste race van vorig jaar. En om zo terug te komen na een lastig weekend vorig week is een grote stap vooruit.”

Bottas staat nog altijd bovenaan in het wereldkampioenschap, maar moest ten opzichte van Hamilton wel punten toegeven. „Lewis had pole en controleerde de race. Ik begon als vierde en werd uiteindelijk tweede. Over het algemeen niet slecht”, zegt Bottas, die nog ingaat op het duel met Verstappen. „Dat was zeker mooi. Ik had gelukkig nieuwere banden waardoor ik meer snelheid had en hem kon inhalen.”

De volgende halte voor Red Bull en Verstappen is de Grand Prix van Hongarije. De Nederlander zal goeie herinneringen hebben aan de Hungaroring. Vorig jaar pakte hij op het circuit in Mogyorod voor het eerst in zijn carrière pole position.

Bekijk ook: Herbeleef de derde plaats van Max Verstappen in de GP van Steiermark

Bekijk ook: Uitslagen en standen in de Formule 1

Bekijk de uitslagen en standen en de voorlopige kalender voor het wereldkampioenschap in de Formule 1.