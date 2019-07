Sport Kort: Liverpool plukt 16-jarig talent weg bij Fulham

11:49 uur: Liverpool heeft de 16-jarige Harvey Elliott weggeplukt bij Fulham. De tiener is de jongste debutant in de Premier League ooit. Hij was in mei van dit jaar 16 jaar en 30 dagen toen hij namens Fulham tegen Wolverhampton Wanderers speelde. De buitenspeler speelde afgelopen seizoen drie wedstrijden voor Fulham.

Elliott behoort al tot de selectie van 23 man voor de oefenwedstrijd tegen Napoli, die zondag in Edinburgh wordt gespeeld. Daarna gaat hij mee naar het trainingskamp van Liverpool in Evian. Over de duur van het contract doet Liverpool geen mededelingen.

10:34 uur: Zwemmer Arjan Knipping heeft zich verrassend geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio. Tijdens de WK in Gwangju plaatste hij zich in een nieuw Nederlands record als tweede voor de finale van de 400 meter wisselslag.

Archieffoto: Arjan Knipping Ⓒ ANP

Knipping noteerde 4.13,46 en was daarmee bijna twee seconden sneller dan zijn oude toptijd van 4.15,38, het nationaal record dat hij samen met Marcel Wouda in handen had. De finale wordt zondagmiddag gezwommen. Ook de estafettezwemsters bemachtigden een ticket voor Tokio. Kira Toussaint, Kim Busch, Tes Schouten en Femke Heemskerk werden tiende en liepen daarmee wel de finale mis.

De estafettemannen werden 18e en de tijd van Nyls Korstanje, Mathys Goosen, Arno Kamminga en Jesse Puts (3.36,77) was niet genoeg om een startbewijs voor de Spelen te pakken.

Brons voor beachduo

10:07 uur: Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn bij het World-Tourtoernooi van Tokio als derde geëindigd. Het Nederlandse koppel was in de strijd om het brons in twee sets te sterk voor de Brazilianen Alison en Alvaro Filho: 21-12 21-17.

Twee weken geleden pakten Brouwer en Meeuwsen nog zilver op het sterk bezette toernooi van Gstaad. Dat was de beste prestatie van het duo dit jaar tot nog toe.