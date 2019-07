Sport Kort: Martina wel kampioen op 200 meter

19.32 uur: Bilal Ould-Chikh krijgt geen contract bij Vitesse. De oud-speler van FC Twente en FC Utrecht trainde de afgelopen weken mee in Arnhem, maar de club biedt hem geen verbintenis aan. Over een andere proefspeler, Miquel Nelom, heeft Vitesse nog geen beslissing genomen.

18.39 uur: Churandy Martina moest op zaterdag zijn Nederlandse titel op de 100 meter afstaan aan Hensley Paulina, maar zondag was de ervaren sprinter weer gewoon de snelste op de 200 meter bij de NK atletiek. De routinier van Curaçao won de race op de Haagse tartanbaan aan de Laan van Poot in 21,00. Dat was met tegenwind. Chris Garia spurtte naar het zilver in 21,05 en Taymir Burnet pakte het brons in 21,08.

18.33 uur: Albert Ramos-Viñolas heeft op het graveltoernooi van Gstaad zijn tweede titel veroverd. De 31-jarige Spanjaard, in 2016 al de sterkste in Bastad, was in de finale met 6-3 6-2 de meerdere van de Duitser Cedrik-Marcel Stebe.

17.01 uur: Michel Vlap is tijdens zijn competitiedebuut bij Anderlecht direct tot scoren gekomen. Zijn doelpunt droeg echter niet bij aan een zege, want Anderlecht werd in eigen huis verrast door Oostende: 1-2.

16.46 uur: Robin Haase en Wesley Koolhof hebben in Hamburg de finale van het dubbelspeltoernooi verloren. Het Nederlandse duo werd met 6-2 7-6 (3) verslagen door de Oostenrijkers Oliver Marach en Jürgen Melzer. Haase en Koolhof stonden in april ook in de finale van het masterstoernooi van Monte Carlo en ook die ging verloren. Vorige week was Haase met de Oostenrijker Philipp Oswald de sterkste in Umag. Toen won hij wel van Marach en Melzer.

16.15 uur: De Amerikaanse estafettezwemsters (4x100 meter wisselslag) hebben op de slotdag van de WK in Zuid-Korea een wereldrecord gezwommen. Ze tikten aan na 3.50,40. Het oude wereldrecord stond op 3.51,55, twee jaar geleden gezwommen in Boedapest.

14.53 uur: De Nederlandse hockeyers hebben in Krefeld een oefeninterland tegen Duitsland met 3-2 gewonnen. Björn Kellerman maakte twee minuten voor tijd de winnende treffer. Terrance Pieters en Jeroen Hertzberger maakten de eerste twee goals. Oranje oefende vrijdag ook al tegen Duitsland en verloor toen met 3-2.

14.52 uur: Nikoloz Basilasjvili heeft evenals in 2018 het ATP-toernooi van Hamburg op zijn naam geschreven. De Georgiër was in de finale de Rus Andrei Rublev met 7-5 4-6 6-3 de baas. De 27-jarige Basilasjvili verraste vorig jaar in Duitsland door als qualifier te zegevieren, dit jaar was hij als vierde geplaatst. Voor Basilasjvili is het zijn derde titel uit zijn loopbaan. Vorig jaar zegevierde hij ook in Peking.

14.51 uur: Allyson Felix heeft bij haar rentree op de atletiekbaan na een afwezigheid van dertien maanden geen individueel startbewijs kunnen bemachtigen voor de WK in Doha. De zesvoudig olympisch kampioene en elfvoudig wereldkampioene eindigde op de Amerikaanse trials in Des Moines als zesde in de finale van de 400 meter, onvoldoende voor een WK-ticket. Het is voor het eerst sinds 2003 dat ze niet individueel start op de mondiale titelstrijd.

13.29 uur Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd net als vorig jaar het challengertoernooi van Tampere te winnen. De titelhouder verloor in de finale van het graveltoernooi in Finland in drie sets van de Zweed Mikael Ymer. Het werd 6-3 5-7 6-3 voor de nummer 125 van de wereld.

11:49 uur: Liverpool heeft de 16-jarige Harvey Elliott weggeplukt bij Fulham. De tiener is de jongste debutant in de Premier League ooit. Hij was in mei van dit jaar 16 jaar en 30 dagen toen hij namens Fulham tegen Wolverhampton Wanderers speelde. De buitenspeler speelde afgelopen seizoen drie wedstrijden voor Fulham.

Elliott behoort al tot de selectie van 23 man voor de oefenwedstrijd tegen Napoli, die zondag in Edinburgh wordt gespeeld. Daarna gaat hij mee naar het trainingskamp van Liverpool in Evian. Over de duur van het contract doet Liverpool geen mededelingen.

10:34 uur: Zwemmer Arjan Knipping heeft zich verrassend geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio. Tijdens de WK in Gwangju plaatste hij zich in een nieuw Nederlands record als tweede voor de finale van de 400 meter wisselslag.

Archieffoto: Arjan Knipping Ⓒ ANP

Knipping noteerde 4.13,46 en was daarmee bijna twee seconden sneller dan zijn oude toptijd van 4.15,38, het nationaal record dat hij samen met Marcel Wouda in handen had. De finale wordt zondagmiddag gezwommen. Ook de estafettezwemsters bemachtigden een ticket voor Tokio. Kira Toussaint, Kim Busch, Tes Schouten en Femke Heemskerk werden tiende en liepen daarmee wel de finale mis.

De estafettemannen werden 18e en de tijd van Nyls Korstanje, Mathys Goosen, Arno Kamminga en Jesse Puts (3.36,77) was niet genoeg om een startbewijs voor de Spelen te pakken.

Brons voor beachduo

10:07 uur: Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn bij het World-Tourtoernooi van Tokio als derde geëindigd. Het Nederlandse koppel was in de strijd om het brons in twee sets te sterk voor de Brazilianen Alison en Alvaro Filho: 21-12 21-17.

Twee weken geleden pakten Brouwer en Meeuwsen nog zilver op het sterk bezette toernooi van Gstaad. Dat was de beste prestatie van het duo dit jaar tot nog toe.