Novak Djokovic: ’Ik heb niet veel respect voor Nick Kyrgios’

De nummer één van de wereld denkt dat de 25-jarige Aussie goed is voor het tennis, maar echt goede vrienden zal hij nooit woorden met Kyrgios, die eerder al aangaf niet veel op te hebben met Djokovic.

„Ik denk dat hij goed is voor de sport. Hij is heel autentiek. Iedereen heeft het recht op zich te uiten op een manier die hij wil. En hij heeft een big game en de kwaliteiten om van iedereen te winnen. Buiten de baan heb ik niet veel respect voor hem. Daar wil ik het graag bij laten”, vertelde Djokovic, die vanaf maandag jaagt op zijn negende titel in Melbourne.

Novak Djokovic toont zich geïrriteerd. Ⓒ ANP/HH

Djokovic slaagde er nog nooit in om van Kyrgios te winnen. In het voor de Serviër zo dramatisch verlopen jaar 2017 verloor hij twee keer van de uiterst getalenteerde tennisser uit Canberra. Zowel in Acapulco als in Indian Wells slaagde hij er zelfs niet in om van het servicekanon met de gouden handjes een set te winnen. Het was in die periode dat Djokovic veel last kreeg van een elleboogblessure, waaraan hij zich een aantal maanden later liet opereren.

Verbale uithaal Kyrgios

Een paar jaar geleden veegde Kyrgios verbaal de grond aan met de winnaar van zeventien grandslamtoernooien. „Hij heeft een zieke obsessie om aardig gevonden te worden. Hij wil gewoon Roger Federer zijn. Ik kan er totaal niet tegen dat hij aardig gevonden wil worden. Dat hij na gewonnen wedstrijden kusjes uitdeelt aan het publiek is echt tenenkrommend”, vertelde Kyrgios destijds.

„We hebben het over een gast die zich terugtrok uit de Australian Open, omdat het te warm was. Hoeveel grandslams hij ook wint, voor mij is hij nooit de grootste. Ik heb twee keer tegen hem gespeeld en twee keer gewonnen. Als je mij al niet van kan winnen, dan ben je niet de grootste tennisser aller tijden.” Kyrgios bereikte nog nooit de halve eindstrijd van een grandslamtoernooi, en zorgt voor verdeeldheid bij de tennisfans. Veel mensen kunnen hem niet luchten of zien, maar bij anderen is hij juist heel populair vanwege zijn uitgesproken mening en geweldige touch.

"Publiek op de tribunes heb ik het meest gemist"

Djokovic (33) begint maandag met de nodige twijfels aan de jacht op zijn negende Australian Open-titel. Twijfels over zijn fysieke gesteldheid en over zijn vorm, maar ook over zijn imago dat ook in Australië een deukje heeft opgelopen. Daar komt de onzekerheid met betrekking tot het coronavirus nog bij.

’The Happy Slam’ geldt al jarenlang als de vertrouwde bijnaam van de Australian Open. Zonder zorgen zetten de tennissers in de Australische zomer het seizoen in gang. Dit jaar doet het toernooi die bijnaam weinig eer aan. In de aanloop ging het vooral over het coronavirus en de bijbehorende quarantaineperiode van twee weken.

De regering in Australië is streng, maar dat beleid heeft er wel voor gezorgd dat er publiek welkom is op Melbourne Park. „Publiek op de tribunes heb ik het meest gemist”, zegt Djokovic. „In deze fase van mijn carrière, na vijftien jaar professioneel tennis, zijn de fans de belangrijkste inspiratiebron en motivatie voor me; het uitwisselen van de energie en passie die ik en de fans voor de sport hebben.”