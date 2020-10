Ajax geeft zege uit handen tegen Atalanta

Ajax begon in een super-offensieve opstelling aan de wedstrijd. Lassina Traoré startte in de spits. Afgelopen zaterdag had de aanvaller een groot aandeel in de historische competitiezege van de Amsterdammers tegen VVV Venlo (0-13). Traoré scoorde toen vijf keer en bereidde nog eens drie treffers voor. In Bergamo flankeerden de Brazilianen Antony en David Neres de aanvaller uit Burkina Faso in de voorhoede.

Dusan Tadic schiet de 1-0 binnen voor Ajax vanaf de penaltystip. Ⓒ AFP

Traoré deed ook in Italië van zich spreken. In de 38e minuut tekende hij voor de 2-0. Na een voorzet van David Neres kon hij de bal in tweede instantie al vallend in het doel leggen. Enkele minuten daarvoor had Ajax al de leiding genomen. Na een overtreding op Traoré (Robin Gosens wilde de bal veel te hoog wegtrappen) ging de bal op de stip. Aanvoerder Dusan Tadic bleef koelbloeding en knalde de 1-0 binnen.

Zapata

Een kwartier na rust was de spanning in het duel weer helemaal terug. Papu Gómez gaf de bal in de 54e minuut voor vanaf links, waar Perr Schuurs een dekkingsfout maakte en Zapata hem fraai kon inkoppen: 1-2. Enkele minuten later knalde diezelfde Zapata de bal opnieuw achter Ajax-doelman André Onana: 2-2.

Daarna gingen beide ploegen vol voor de winst. Er waren kansen over en weer. Ajax kreeg bijna een derde treffer om zijn oren, maar Mario Pasalic schoot van dichtbij tegen Onana. Aan de andere kant was het Antony die de 3-2 op zijn voeten had. Doelman Marco Sportiello redde echter fraai. Ook in de drie minuten extra tijd werd er niet meer gescoord.

Zapata zat Ajax dwars met twee treffers. Ⓒ REUTERS

Bij Atalanta, de verrassende nummer 3 van het vorige seizoen in de Serie A, had Hans Hateboer een basisplaats. Marten de Roon ontbrak wegens een liesblessure. Sam Lammers, in september overgekomen van PSV, bleef de hele wedstrijd op de bank.

