Luiten kan topklassering op Italiaans Open vergeten na offday

Luiten duikelt na ronde vol bogeys in Italiaans Open

18.30 uur: Golfer Joost Luiten kan een hoge klassering in het Italiaans Open vergeten na een 'offday' in de derde ronde. De Nederlander zakte op golfbaan Marco Simone in Rome na een ronde van 77 slagen, 6 boven het baangemiddelde, 42 plaatsen in het klassement en bivakkeert met ingaan van de laatste ronde op de gedeelde 67e plaats. Zijn achterstand op de Franse koploper Julien Guerrier bedraagt 17 slagen.

Luiten eindigde een week geleden nog als derde in Zuid-Korea en boekte dit jaar ook al derde plaatsen in India en Thailand. Zijn eerste twee ronden in Rome gingen met 71 en 70 slagen nog naar behoren, maar met onder meer vier bogeys en een triple bogey verliep zijn derde ronde verre van foutloos.

Wil Besseling is de beste Nederlander in Rome. Hij klom dankzij een ronde van 68 slagen (-3) naar de gedeelde 18e plaats met 9 slagen achterstand op Guerrier.

Voetballers Urawa Red Diamonds winnen Aziatische Champions League

13.17 uur: Het Japanse Urawa Red Diamonds heeft de Aziatische versie van de Champions League gewonnen, het belangrijkste toernooi in het clubvoetbal. De Japanners versloegen in de finale in Saitama Al-Hilal, de titelverdediger uit Saudi-Arabië, met 1-0. Een eigen doelpunt van André Carrillo leidde de ondergang van de Saudi’s in. De Peruaan schoot kort na rust, bij een poging de bal weg te werken, in zijn eigen goal.

Het eerste duel tussen beide clubs was een week geleden in Riyad in 1-1 geëindigd. Voor Urawa Red Diamonds is het de derde titel in de Champions League. Eerder won de Japanse topclub het toernooi in 2007 en 2017.

Tafeltennissers plaatsen zich voor eindronde EK

12.30 uur: De Nederlandse mannen hebben zich in het Kroatische Osijek geplaatst voor de eindronde van het Europees kampioenschap voor landenteams, later dit jaar in Zweden. Na een overwinning op Letland en een nederlaag tegen Oekraïne volstond een overwinning op Israël zaterdag voor kwalificatie.

Namens Nederland wonnen Kas van Oost, Laurens Tromer en Barry Berben ieder hun partij. De eerste twee landen uit de poule van vier plaatsten zich voor het EK, dat van 10 tot en met 17 september wordt gehouden in Malmö.

De Nederlandse vrouwen hebben nog één zege nodig om deelname aan het EK af te dwingen. Shuohan Men en Emine Ernst wonnen hun partijen tegen Israël. Tanja Helle redde het niet, waarna Shuohan Men voor de beslissende derde overwinning zorgde. Nederland eindigde voor Israël als derde in de groep en speelt zondag een play-off.