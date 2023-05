Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Tafeltennissers plaatsen zich voor eindronde EK

12.30 uur: De Nederlandse tafeltennissers hebben zich in het Kroatische Osijek geplaatst voor de eindronde van het Europees kampioenschap voor landenteams, later dit jaar in Zweden. Na een overwinning op Letland en een nederlaag tegen Oekraïne volstond een overwinning op Israël zaterdag voor kwalificatie.

Namens Nederland wonnen Kas van Oost, Laurens Tromer en Barry Berben ieder hun partij. De eerste twee landen uit de poule van vier plaatsten zich voor het EK, dat van 10 tot en met 17 september wordt gehouden in Malmö.