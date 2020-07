Ex-turntalent heeft andere ervaringen: ’Topsport is hard, dat is gewoon zo’

Mirella Lodewegen tijdens haar turncarrière in actie.

Amsterdam - Zonder slag of stoot de turnsport beleven, bestaat volgens Marella Lodewegen bijna niet. Zelf behoorde ze in de jaren tachtig en negentig tot de talenten van Nederland. „Topsport is hard, dat is gewoon zo. De top bereiken is niet altijd gezellig. Je moet iemand kunnen pushen en dat kan niet alleen met leuke dingen. Maar dat moet natuurlijk niet gepaard gaan met een jong kind dagelijks afbranden.”