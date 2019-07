’Aanvaardbaar bod’ enige obstakel in hereniging Barça en Neymar

De Braziliaans superster kwam maandag niet opdagen bij de eerste training in Parijs en dat zorgde voor woede bij de clubleiding. „Neymar mag de club verlaten als er voor alle partijen een goede aanbieding komt”, zegt technisch directeur Leonardo in dagblad Le Parisien.

PSG betaalde in 2017 liefst 222 miljoen euro voor Neymar, maar de Braziliaan lijkt nu een transfer te willen forceren. De Braziliaan zou graag willen terugkeren naar FC Barcelona, terwijl ook Real Madrid genoemd wordt als nieuwe club van de 27-jarige aanvaller.

Tot voor kort weigerde PSG nog mee te werken aan een transfer. „Het is duidelijk dat hij wil vertrekken”, weet Leonardo. „Maar in het voetbal zeg je de ene dag het ene en de andere dag het andere. Ik weet niet wanneer Neymar weer hier is. Hij mag in ieder geval vertrekken, maar de transfer zal niet in een dag geregeld zijn.”