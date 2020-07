Vaclav Cerny spreekt Twente-fans toe: ’Hopelijk tot snel in het stadion’

Het nieuws dat Cerny van club wisselde was al bekend, maar alle laatste plooien zijn nu gladgestreken en mag de aanvaller zich officieus speler van FC Twente noemen, „Ik ben heel blij met FC Twente, ik wil hier vechten voor een plek. Ik heb een fijn gesprek gehad met trainer Ron Jans, dat gaf vertrouwen”, meldde Cerny, die op 16-jarige leeftijd in de jeugdopleiding van Ajax belandde.

In maart 2015 debuteerde hij in Jong Ajax, in datzelfde jaar volgde ook zijn debuut in de hoofdmacht. In totaal kwam Cerny tot zestien optredens voor Ajax in de Eredivisie. Afgelopen zomer nam FC Utrecht hem over. Bij die club speelde hij dertien eredivisieduels mee.

Technisch directeur Jan Streuer is blij met de komst van Cerny naar FC Twente. „Vaclav is technisch begaafd en heeft veel snelheid in zijn spel. Hij kan in de voorhoede op beide flanken spelen. Voor de supporters is hij een zeer aantrekkelijke speler”, aldus Streuer.

Cerny nam ook nog even de camera in handen en sprak direct de supporters toe. „Hey supporters. Ik heb zojuist een contract getekend en daar ben ik superblij mee. Hopelijk zien wij elkaar snel in het stadion.”