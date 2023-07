Steenbergen en Schouten melden zich aan het front op wereldtoneel: ’Ik laat niet de minste namen achter me’

AMSTERDAM - Symbolischer kon het bijna niet. Ranomi Kromowidjojo overhandigde Marrit Steenbergen haar allereerste WK-medaille bij de wereldkampioenschappen in Japan. De 23-jarige Friezin heeft laten zien dat ze een waardige opvolgster is van Kromowidjojo, want haar bronzen medaille op het koningsnummer was een indrukwekkende prestatie.

Marrit Steenbergen krijgt haar bronzen medaille uit handen van Ranomi Kromowidjojo tijdens de huldiging van de finale 100 vrij vrouwen op de zesde dag van het WK Zwemmen in Japan. Ⓒ ANP/HH