De Ligt verspeelt zege, Bosz onderuit door blunder

Juan Cuadrado maakte vlak na rust het eerste doelpunt voor de Bianconeri. De Colombiaanse aanvaller kapte vanaf rechts naar binnen en vond - met zijn mindere linkere - à la Arjen Robben de verre hoek.

Blaise Matuidi leek het duel na ruim een uur spelen te beslissen met een rake kopbal, maar via een treffer van Stefan Savic kwam Atlético terug in de wedstrijd. Hector Herrera maakte in de laatste minuut het laatste doelpunt van de avond: 2-2.

De Ligt vormde bij Juventus een centraal duo met Leandro Bonucci en speelde de hele wedstrijd. De Nederlander had in de slotfase, toen het nog 1-2 stond, geluk dat scheidsrechter Danny Makkelie niet ingreep toen Bonucci de bal van dichtbij tegen zijn hand kreeg na ongelukkig wegwerken van De Ligt.

Bekijk hieronder de goals van Juventus:

Bosz

Peter Bosz leed in het andere groepsduel in poule D een pijnlijke thuisnederlaag met Bayer Leverkusen. Tegen Lokomotiv Moskou werd met 1-2 verloren.

De Duitsers kwamen door een treffer van Grzegorz Krychowiak op achterstand, konden juichen na een eigen goal van Benedikt Höwedes, maar kregen nog voor rust het deksel op de neus.

Doelman Lukas Hradecky leverde de bal na een belabberde uittrap in bij Dmitri Barinov, die direct uithaalde en vanaf ongeveer veertig meter raak schoot.

Peter Bosz zag zijn doelman blunderen. Ⓒ REUTERS