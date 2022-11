Argentinië dankzij Lionel Messi terug in de race op WK

Er heerste een geweldige voetbalsfeer in het bijna 89.000 plaatsen tellende Lusail Stadion. Ongeveer de helft van de stoeltjes werd ingenomen door Argentijnse fans of lokale sympathisanten. Maar ook Mexico kon rekenen op een grote aanhang. Al geruime tijd voor de aftrap zinderde het in het stadion door gepassioneerd zingende en uitbundig springende supporters en als je niet beter zou weten, zou je denken dat het Lusail Stadion niet in Qatar maar in Buenos Aires of Guadalajara stond.

De volksliederen van beide landen werden uit volle borst meegebruld door alle fans op de tribune, maar ook door de 22 hoofdrolspelers. Onder hen geen Eredivisie-spelers, want de Ajacieden Jorge Sanchez en Edson Alvarez, die tegen Polen nog in de basis waren begonnen, waren bij Mexico hun basisplaats kwijt, terwijl PSV’er Erick Gutierrez opnieuw op de bank begon. Wel stonden vier ex-Eredivisiespelers aan de aftrap. Bij Mexico waren dat Hirving Lozano (ex-PSV), Andres Guardado (ex-PSV) en Hector Moreno (ex-PSV en ex-AZ) en bij Argentinië Lisandro Martinez (ex-Ajax).

Ogen op Messi

Voor Guardado was het een bijzondere avond, omdat hij door zijn basisplaats op vijf opeenvolgende WK’s in actie is gekomen. Daarmee is hij mederecordhouder geworden met zijn landgenoten Rafael Marquez, Antonio Carbajal, de Duitser Lothar Matthäus, de Argentijn Lionel Messi en de Portugees Cristiano Ronaldo. In zijn 181e interland liet de oud-PSV’er zich direct gelden met enkele vliegende tackles, maar nog voor rust moest de 36-jarige routinier het veld ruimen met een blessure. Zijn vervanger was PSV’er Gutierrez.

Alle ogen waren gericht op Messi, die op zijn vijfde en laatste WK de laatste kans kreeg om Argentinië net als die andere voetballegende uit het Zuid-Amerikaanse land, Diego Armando Maradona, naar de wereldtitel te leiden. Die ambitie liep al direct in de eerste groepswedstrijd zware averij op door de verrassende nederlaag tegen Saoedi-Arabië, waardoor de Argentijnen tegen Mexico met het mes op de keel streden om een voortijdige uitschakeling te voorkomen.

De spelers van Argentinië vieren de bevrijdende goal. Ⓒ AFP

Hoewel de Argentijnen moésten winnen om de kansen om de knock-outfase te bereiken weer in eigen hand te nemen, waren het de Mexicanen die aanvankelijk het beste van het spel hadden. De entourage in het Lusail Stadion was geweldig, maar het vertoonde spel was dat niet. Het was wel een meeslepend voetbalgevecht met veel verbeten uitgevochten duels, maar qua doelgevaar hield het niet over. Een kopballetje en een ongevaarlijke vrije trap van Messi en een wat gevaarlijkere kopkans voor Lautaro Martinez waren voor rust de wapenfeiten van Argentinië. Mexico stelde daar alleen een goede vrije trap van Alexis Vega tegenover.

De versnelling waar Messi zo beroemd om is, was vrijwel niet te zien. En toen hij na rust wel een keer accelereerde werd hij prompt van de sokken gelopen door Gutierrez. Het leverde wel een vrije trap op een mooie plek op, maar die werd door de 35-jarige man uit Rosario niet benut. In de tweede helft werd Argentinië wel meer en meer de betere ploeg en de Albicelestes namen Mexico in de tang al bleef het aantal uitgespeelde kansen gering.

Messi breekt ban

Wie anders dan Messi brak de ban voor de steeds sterker wordende Argentijnen. In de 64e minuut kreeg de grote vedette van het Argentijnse voetbal de bal iets buiten het zestienmetergebied en met een magistrale trap liet hij de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa kansloos. Het was zijn 93e goal in het shirt van Argentinië, zijn achtste WK-goal en zijn tweede van dit toernooi na de benutte penalty tegen Saoedi-Arabië.

Messi heeft de Argentijnse fans in vuur en vlam gezet. Ⓒ ANP/HH

Het blauw-wit gekleurde gedeelte van het Lusail-stadion was niet meer te houden en ging nog harder zingen en springen dan daarvoor al het geval was. Voortdurend werd het ‘Messi, Messi’- spreekkoor herhaald, ondersteund door tienduizenden wapperende armen.

Mexico is kluts kwijt

Mexico was helemaal de kluts kwijt en probeerde nog wel aan te zetten voor een slotoffensief, maar daar kwam niks van terecht. Argentinië speelde de wedstrijd rustig uit en invaller Fernandez zette de kers op de taart door de bal vanuit de punt van het strafschopgebied fantastisch in de bovenhoek te krullen.

Door de overtuigende zege ziet de wereld er ineens heel anders uit voor Argentinië, dat zich in het derde groepsduel met een zege op Polen alsnog kan verzekeren van groepswinst, als Saoedi-Arabië tenminste niet (ruim) wint van Mexico. Daar leek het na de valse start tegen Saoedi-Arabië helemaal niet op, maar een goede teamprestatie en de grote klasse van Messi hebben de Albicelestes weer helemaal terug in de race gebracht.