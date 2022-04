Trainer Wormuth verslaat met Heracles nieuwe broodheer FC Groningen

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De 24-jarige Deen kreeg de bal in het strafschopgebied aangespeeld na balverlies van de thuisploeg op het middenveld. Laursen schoot hard raak via de onderkant van de lat. Heracles was vlak voor rust dicht bij de tweede treffer, maar de bal ging net niet over de doellijn.

Frank Wormuth op bezoek in het stadion waar hij volgend seizoen werkzaam is. Ⓒ Pro Shots

Aan de andere kant werd de ploeg van trainer Danny Buijs niet vaak gevaarlijk, waardoor Heracles voor de derde keer dit seizoen punten pakte op natuurgras. Tien wedstrijden op gras werden verloren.

Heracles komt zo dichter bij de achtste plek, die aan het einde van het seizoen goed is voor deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Nummers 8 en 9 Go Ahead Eagles en FC Groningen hebben allebei 36 punten, Heracles heeft er met nog vier wedstrijden te gaan 3 minder.

Voor Frank Wormuth, nu nog coach in Almelo, was het een bijzonder duel. Hij is vanaf komend seizoen de coach in De Euroborg en zit zijn nieuwe werkgever nu mogelijk dwars in de strijd om Europees voetbal.