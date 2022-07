Feyenoord maakt Quinten Timber definitief duurste aankoop ooit

Timber is blij met zijn terugkeer in Rotterdam-Zuid. „Het voelt vertrouwd om hier terug te zijn. Toen ik naar De Kuip reed, voelde het als thuiskomen. Feyenoord heeft z’n best gedaan om me terug te halen en daar ben ik blij mee. Om acht jaar na mijn vertrek hier weer te mogen staan, in dit stadion waarin de supporters hun energie overbrengen op de ploeg, is fantastisch. Ik ben fit en heb er zin in om morgen meteen mee te trainen”, aldus Timber op de site van Feyenoord.

De club uit Rotterdam tast behoorlijk in de buidel voor het aantrekken van Timber, die met rugnummer 27 gaat spelen. De transfersom zou naar verluidt 8,5 miljoen euro bedragen, een transferrecord voor Feyenoord en een geweldige klapper voor FC Utrecht. Sterker: Timber is in één klap de duurste inkomende transfer ooit van Feyenoord. De aankopen van Marcos Senesi en Danko Lazovic (beiden 7 miljoen euro) zijn nipt overtroffen. Bij FC Utrecht hoeft Timber slechts Sébastien Haller voor zich te dulden. Eerder deze zomer liet Feyenoord al een recordbedrag noteren qua uitgaande transfers met de verkoop van Luis Sinisterra aan Leeds United voor 25 miljoen euro plus nog 5 miljoen aan zeer haalbare bonussen.

Santiago Gimenez

Terwijl de inkt op het contract van Timber nauwelijks droog is maakt Feyenoord zich al op voor de volgende inkomende transfer. Spits Santiago Gimenez, overgenomen van het Cruz Azul uit Mexico, is woensdagmiddag geland in Nederland. De aanvaller kijkt uit naar zijn tijd in Nederland: „De Eredivisie heeft veel goede Mexicaanse spelers gekend, en ik wil onderdeel zijn van de grootsheid van Feyenoord.”

