Berghuis krijgt bij Feyenoord boost door technisch duo

Steven Berghuis is duidelijk: „Dit Feyenoord moet ook meedoen om het kampioenschap.” Ⓒ FOTO’S ANP

ROTTERDAM - Het is na het coronavirus waarschijnlijk de grootste angst van iedere Feyenoord-supporter: de verkoop van aanvoerder en sterspeler Steven Berghuis deze zomer. Maar wie de topscorer van de Eredivisie in het eerste interview in tijden hoort praten, wordt steeds hoopvoller dat hij in De Kuip zal blijven.