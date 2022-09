Van der Poel aast op wereldtitel: ’Ik word ook een dagje ouder’

De ploegentijdrit verliep voor Nederland desastreus met materiaalpech voor Bauke Mollema en een val van Annemiek van Vleuten, nota bene de renster die Van der Poel had overgehaald mee te doen aan het vrij nieuwe onderdeel. „Ik was wel goed tijdens die tijdrit”, keek hij terug. „Ik reed de wattages die ik voor ogen had. Het was nog niet zoals het zondag moet zijn. Ik ben nog niet super, maar goed: ik ben hier pas sinds maandag. Het kost wat tijd om te acclimatiseren.”

Van der Poel stapte uit in de Tour vanwege een gebrek aan vorm. Eenmaal terug op de fiets won hij drie van de vier (kleinere) koersen waarin hij startte. „Ik heb er alles aan gedaan om in orde te zijn voor dit WK. Ik ken mijn lichaam goed, maar in de Tour hebben we ook gezien dat het geen exacte wetenschap is. Af en toe gaat het niet zoals je wil en het menselijk lichaam is geen machine. Het kan wel eens tegenzitten, maar ik heb wel het gevoel dat ik goed ben. Anders was ik ook niet afgereisd. Of het genoeg is voor zondag weet je nooit. Maar ik ga er wel voor. ”

Dagje ouder

„Ik hoop dat ik ooit in mijn carrière eens wereldkampioen kan worden. Dat ik dat kan ’afvinken’ van mijn lijstje. Het is zo’n moeilijke wedstrijd om te winnen en ik heb ook nog pas twee keer meegedaan. Dat ging op zich niet slecht, maar iedereen kent het verhaal van Harrogate (hongerklop) en in Leuven kwam ik terug na mijn rugblessure. Het was twee keer niet slecht. Het was zeker geen fiasco, maar ik hoop er zondag wel dichter bij te zijn. Ik word ook een dagje ouder, de kansen om die regenboogtrui te pakken, worden elk jaar kleiner.”

Van Aert

Wout van Aert staat zondag in de wegrace van de WK wielrennen in Australië als topfavoriet aan de start. „Het is mijn enige grote doel van dit najaar”, zei de 28-jarige Belg van Jumbo-Visma donderdag tijdens een persmoment van de Belgische selectie. „Ik heb er alles aan gedaan om hier goed te zijn.”

Van Aert reisde via Canada, waar hij twee wedstrijden reed, naar Australië. „Ik heb wel even moeten bijkomen van de jetlag, maar inmiddels voel ik me goed. We hebben geleerd van vorig jaar. Ik heb een andere voorbereiding gedaan, eigenlijk ben ik daarmee afgelopen winter al begonnen. Door mijn trainingen iets bij te stellen kon je in het voorjaar in de klassiekers al zien dat ik meer energie overhad in de finales van klassiekers”, vertelde Van Aert, die vorig jaar op de WK ook de tijdrit reed. Hij werd daarin tweede en elfde in de wegrace, een tegenvaller.

In Wollongong ligt volgens Van Aert een zwaar parcours waar te vroeg aanvallen funest is. „Je moet zuinig met je krachten omspringen. Iedereen verwacht dat ik op mijn sprint ga gokken, maar ik kan net zo goed aanvallen. Alleen ga ik dat nu hier niet vertellen.”

Van Aert schoof de Australiër Michael Matthews naar voren als favoriet. „Hij rijdt thuis, met de hele Australische ploeg in zijn dienst.” De Belgen hebben met ook Remco Evenepoel twee kopmannen. Van Aert: „Normaal heb ik een betere sprint dan Remco. Hij kan het wat eerder proberen, maar niet te vroeg.”