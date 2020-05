Wim Suurbier getroffen door hersenbloeding

Dat meldt Johan Derksen maandagavond bij Veronica Inside, en wordt door bronnen binnen Ajax bevestigd. Volgens Derksen ’ziet het er niet goed uit’ voor Suurbier. Overigens speelt het leed rond de 75-jarige Suurbier al sinds eind april.

De voormalig rechtsback won in de jaren zeventig met Ajax drie keer de Europa Cup 1. Ook stond Suurbier in zowel de WK-finale van 1974 als 1978 in de basis. De geboren Eindhovenaar speelde zestig keer voor Oranje en scoorde drie keer.