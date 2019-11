Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Na een voetballer bij Ajax (Van der Sar), honkballer bij AZ (Eenhoorn) en volleyballer bij PSV (Gerbrands) is Feyenoord als vierde topclub van Nederland in handen van een voormalig topsporter: tennisser Mark Koevermans. Hij moet als algemeen directeur snel een wereld winnen in De Kuip omdat al voor eind 2020 een evaluatie op stapel staat.